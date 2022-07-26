台中接連發生槍擊案 蔡其昌：槍聲響起已變槍聲四起

民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌指出，台中市已從「槍聲響起」，變「槍聲四起」。（記者蘇孟娟攝）

2022/07/26 14:32

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市潭子區前天（24日）才傳滷味攤業者街頭中彈送命，昨夜（25日）大里區一處洗車場又傳出槍響，民眾受傷送醫，連續兩天發生槍擊重大刑案，民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌指出，台中市已從「槍聲響起」，變「槍聲四起」，台中市治安已亮紅燈，但台中市長盧秀燕只會臉書震怒，一點辦法也沒有。

蔡其昌表示，台中市前天才剛爆發重大治安事件，昨晚再次發生，這些日子以來已不斷苦口婆心告訴盧市長不能只在臉書上震怒，解決治安要拿出具體魄力、行動力及方法。

他說，尤其接二連三發生發生重大槍擊事件，民眾十分憂心，也顯示台中治安早就亮紅燈，但盧市長一點辦法都沒有，只會在臉書震怒，這樣根本無法讓台中市民安心及放心。

蔡其昌另在臉書也抨擊，這已經是兩天內，台中第二起重大社會事件，但警方從昨晚到今早完全封鎖消息，也不回應媒體與民代，這未免太誇張了。

蔡其昌再呼籲希望盧市長能正視台中市治安的崩壞，不要只是一再發臉書震怒，宣稱治安評比第一，這無助於治安的改善，也無法讓台中市民安心。

霧峰分局長李建興表示，並無隱瞞，也沒有議員所指的壓下相關訊息，而是霧峰警方投入大量警力，忙著積極偵辦此案，有確切訊息之後，會適當公布。

台中市政府表示，在台中市警方強勢執法之下，台中市近年暴力犯罪案件逐年下降，警政署資料指出，今年上半年共發生20件，目前業已全數破獲，去年全年與今年上半年台中市每10萬人口「暴力犯罪」案件發生數，均為六都「最低」；此外，臺中市在掃黑行動、查緝肅槍，警政署評全國第一名。

台中市政府強調，台中市公權力不容挑戰，專案小組全力偵辦相關案件，定將嫌犯緝捕歸案，繩之以法，捍衛台中治安。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法