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    台中再傳槍響！股東糾紛相約汽車鍍膜廠談判 1人中彈脖子以下都是血

    台中市大里區一間汽車鍍膜廠昨夜傳出槍擊案。（記者林旻臻攝）

    台中市大里區一間汽車鍍膜廠昨夜傳出槍擊案。（記者林旻臻攝）

    2022/07/26 14:44

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中市潭子區24日才傳出車站附近有滷味攤老闆遭林姓槍手「行刑式」爆頭，昨晚在大里街頭又傳槍響，一間汽車鍍膜廠疑似因為股東糾紛，監視器畫面顯示，半夜兩派人馬共約14、5人相約店門口談判，起口角後衍生棍棒大亂鬥，鄰居表示，沒有看清楚被害人何處受傷，只見到「脖子以下都是血」。

    隔壁賣檳榔攤的鄰居表示，半夜12點左右，全家睡覺到一半，先是聽到1聲槍響，以為是有人放鞭炮，後來才發現是有人中彈，因為不敢到外面，只有從門縫偷偷查看，只見中彈男子脖子以下都是大片血跡，1、2分鐘後警車到場，喝令「不要動！」將現場所有人壓制在地。

    立委何欣純痛批，台中現在一天傳出一起槍擊案，市民人心惶惶，不斷詢問到底發生什麼事，過去每次出事，市長就會說「震怒」，說這2字就能解決問題嗎？就能洗刷台中慶記之都的惡名嗎？若市長盧秀燕無法解決問題，實在是台中人的心頭痛。

    市議員陳世凱也在臉書披露此事說，「昨天深夜收到槍擊案消息至今，民代、媒體都在關心，完全等不到市府回應，據傳盧市府跟市警局要求壓下相關訊息，我要求市府與市警局快出來說明是否有該事件發生?如果這案件都壓，台中市長盧秀燕應該向市民道歉、警察局長應下台負責!」

    霧峰分局長李建興表示，並無隱瞞，也沒有議員所指的壓下相關訊息，而是霧峰警方投入大量警力，忙著積極偵辦此案，等待掌握確切訊息後，將在下午召開記者會說明。

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