中市再傳槍擊案 議員指盧上任至今共21次治安會報、僅主持11次

中市再傳槍擊案，市議員林德宇指至今共召開過21次治安會報，盧秀燕僅主持11次。（資料照）

2022/07/26 14:20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市再傳槍擊案，民進黨市議員林德宇沉重表示，安居是市民最基本的期待與要求，市長盧秀燕及警察局長蔡蒼柏卻未能回應市民的期待，對比市民的惶惶不安，有極大落差，盧市府上任至今共召開過21次治安會報，盧秀燕僅主持11次，常由副市長陳子敬代理主持，如果市長對親自主持治安會報就能改善治安狀況有存疑，那也應該另行提出具體對策作法，讓市民能心安，這是市民最基本的要求。

林德宇指出，市民關心的不是冷冰冰的治安滿意度，市民期待的是走在街頭路上，不需去擔心任何突發的鬥毆槍擊事件，市府不應再拿冷冰冰的數字來閃躲。

林德宇指出，任何市民、議員對於治安狀況的擔心憂慮及檢討關心，都是希望城市治安更好，市府團隊毋須將外界的檢討視為政黨或選舉的攻防，不論是誰主政、誰當市長，都應回應市民對治安的要求。

林德宇表示，經查盧市府上任至今共召開過21次治安會報，盧秀燕僅主持11次，常由副市長陳子敬代理主持，如果市長對親自主持治安會報就能改善治安狀況有存疑，那也應該另行提出具體對策作法，讓市民能心安，這是市民最基本的要求。

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