蔡其昌批盧市府4年無重大建設 團隊無遠景無想像

蔡其昌批盧市府4年來，市政沒有遠景、沒有想像。（記者蘇金鳳攝）

2022/07/26 14:11

［記者蘇金鳳／台中報導］民進黨市長參選人、立法院副院長蔡其昌今天受訪時，批評盧市府4年沒有重大建設，是沒有遠景、沒有想像的市府團隊，如會展中心執行率只有49％、捷運只有1條、空污未改善、塞車嚴重，他會一村一里去舉辦市政說明會，讓民眾了解是他是有遠景有想像行動力的市長參選人，如營養午餐全部免費及4年8千戶社宅動工。

新聞局長鄭照新表示，蔡副院長所提政見，多是市府政策延續，表示蔡副院長基本認同市府這幾年施政方向，衷心表示感謝，也希望能放下對立，替台中爭取中央資源，攜手服務台中市民。

蔡其昌今天參加台中郵局舉行的「情滿人間、愛無距梨」的公益活動受訪時表示，繼昨天的首場及第一場說明會後，會走遍台中市每一個角落，一村一里去舉辦市政說明會，讓台中市民了解蔡其昌是有能力的行動派，是有遠景、有想像，最重要是有執行能力的市長參選人。

蔡其昌批評盧秀燕團隊，4年來沒有大型規劃，沒有遠景、沒有想像，甚至前市長林佳龍都規劃好、發包好工程交給她都未做好，如會展中心到現在執行49%，捷運藍線原地踏步、空污沒有改善、愈來愈塞車，停車空間不足、治安更是敗壞。

蔡其昌表示，城市的競爭不進則退，其他5都的捷運愈建構愈完善，但是台中市目前只有一條捷運在文心路上走來走去，對台中市民而言情何以堪，因此，他出來承擔、出來做事，讓城市更步，這個理念及想法他會一步一腳印跟民眾說明。

身為市長要讓城市宜居，蔡其昌表示，台中及桃園是主要移入城市，但是台中市的人口已從282退到279萬，城市的人口移出去，表示這個城市沒有過去的好。

蔡其昌表示，要鼓勵年輕人多生孩子，政府要有整套措施、如何協助年輕人住在這個一城市，他便推4年8千戶社會住宅動工、營養午餐免費，讓年輕人敢生孩子。

至於營養午餐的經費，蔡其昌表示，約20多億元，可節省煙火式及行銷經費，約可省下7、8億元，再加上他在眾多經費向中央爭取，挹注的經費經過調配就可足夠。

市府表示，台中市校園學生午餐補助預算六都第一，其中，為照顧弱勢家庭，已率先六都宣布，今年4月1日起例假日及寒暑假安心午餐券面額由50元調高到65元。

空氣品質方面，市府表示，在市府及各界共同努力下，台中今年上半年PM2.5平均濃度已降到每立方米14.1微克，優於同期全國平均14.7微克。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法