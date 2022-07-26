外送員送達餐點未告知還PO網公審 顧客氣憤提告

外送員看到系統訊息，誤以為顧客惡意棄單。（圖取自在臉書社團外送員的奇聞怪事）

2022/07/26 13:14

〔記者林旻臻／台中報導〕不想出門時，許多人會選擇用美食外送平台點餐，23日台中大里卻傳出一起外送糾紛。一名外送員在臉書PO文公審顧客惡意棄單，導致顧客在網路上無端遭人謾罵，氣憤之下決定提告誹謗，希望外送員能出面致歉。

顧客表示，23日下午向外送平台點餐，訂了42罐茶飲和一盒紅豆雪糕，過了許久，系統仍呈現15至20分鐘後才會送達，後來客服來電詢問，顧客如實回應餐點尚未送達，掛完電話沒多久，發現餐點已送至門口。此時外送員已離開現場送下一份訂單，看到系統顯示顧客取消訂單，以為是惡意棄單，立刻報案，重返顧客住家樓下。

成功派出所所長黃秉鈞表示，當時員警到場後，發現是系統出現誤差，才引發的誤會現場氣氛平和，顧客也有收下餐點，並無發生衝突，致電系統平台說明情形，確認雙方銀貨兩訖後，雙方各自離去。

沒想到該名外送員事後竟於臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，寫下「惡意騙餐，這次踢到鐵板了齁」，並貼出顧客的訂單品項、住家地址等資訊，馬上引發網友一面倒叫好，紛紛熱議「太棒，我要向你學習」、「無法理解怎麼會有人存心想作弄外送員」、「真的好爽！原PO讚！」、「今日最療癒」、「貪這種小財，真是沒水準」。

顧客表示，後來餐點送達時，外送員並沒有傳訊息或打電話告知，他們也從未取消訂單，直到警方到樓下住處的時候，看手機才發現系統顯示訂單遭取消，當下有向警方及外送員解釋清楚，後來卻在看到網路罵聲一片，還被肉搜個資，相當氣憤無奈，決定提告誹謗，希望外送員能向他們致歉。

外送員看到系統訊息，誤以為顧客惡意棄單。（圖取自在臉書社團外送員的奇聞怪事）

外送員看到系統訊息，誤以為顧客惡意棄單。（圖取自在臉書社團外送員的奇聞怪事）

外送員看到系統訊息，誤以為顧客惡意棄單。（圖取自在臉書社團外送員的奇聞怪事）

外送員送達餐點後，拍下照片作為證據。（圖取自在臉書社團外送員的奇聞怪事）

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