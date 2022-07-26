台中潭子「林九牧公祠」修復再利用 民代爭取180萬補助

台中市潭子區「林九牧公祠」，去年底列入市定古蹟。（記者歐素美攝）

2022/07/26 12:57

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區「林九牧公祠」，具有133年歷史，去年底登錄為市定古蹟，立委楊瓊瓔及市議員賴朝國關心「林九牧公祠」的歷史文物保存，協助爭取文化部核定180萬元，補助「台中市市定古蹟林九牧公祠調查研究暨修復再利用計畫」，希望對市定古蹟林九牧公祠進行調研測繪及文獻收集整理，擬訂修復計畫、建立文物清冊，在中央與地方協力下獲得更好地保存與修復。

「林九牧公祠」主委林銘達指出，祖先於100多年前從中國渡海來台，在潭仔墘落腳定居，為了讓後代子孫追思懷古，感受祖先德澤庇陰，他們發起建公祠做為子孫聚會交流的地方。公祠外大門上凋刻「長林遺蔭」；殿內有「德垂後裔」橫匾一塊，這八個字代表林九牧公祠成立的動機及精神。林鼎實業公司董事長林欽榮說，公祠擁有不少產業，經過委員會同意租用或賣掉後所賺的錢，利用每年兩次聚會的時間發放給持有人。

「林九牧公祠」目前除雙邊護龍有些柱樑損壞外，外貌完整無缺，保存尚稱完整。文化部文化資產局古蹟聚落組長張祐創表示，林九牧公祠為傳統合院格局，具典型客家建築特色，奉祀林氏開閩始祖林祿公、潭子摘星山莊林其中及神岡大夫第林振芳牌位，為潭子、豐原及神岡地區林氏子孫祭祖祠堂，與地方發展淵源深遠。

「林九牧公祠」整體建築格局為門廳、左右護龍、軒及正廳，建物前有半月池，後有化胎規制完整，且構造亦具特色，展現建築構造技術及時代營造流派特色，建物起造約在光緒15年（1889），為潭子地區少數保存至今的宗祠，迄今仍維持當初起造格局，木構件雕刻尚稱精緻，室內構造保存完整，能展現一定的藝術特色。

台中市文化資產處科長羅尉慈感謝「林九牧公祠」管委會對祠堂的用心維護，強調林氏後代管委會的態度積極提報為古蹟，經審議很快於去年11月24日指定為市定古蹟，楊瓊瓔及賴朝國協助，向文化部文資局申請「台中市市定古蹟林九牧公祠調查研究暨修復再利用計畫」，文化部同意核定計畫總經費180萬，台中市公有文化資產補助比例上限為60%，核以最高補助比例108萬元，地方政府配合款為72萬元。

賴朝國要求市府文資處應協助林宅積極修復，不能讓具歷史價值的珍寶空有古蹟美名，一般市民卻無法瞭解其珍貴之處；立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益表示，「林九牧公祠」是潭子重要文化資產，希望文化部文資局、台中市文化局加緊腳步，協助妥善規劃後續修復再利用計畫，希望未來修復工程可協助回復昔日風采，讓林宅歷史意義傳承下去。

「林九牧公祠」整體建築格局為門廳、左右護龍、軒及正廳， 建物具特色。（記者歐素美攝）

立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益（右二）及市議員賴朝國會勘「林九牧公祠」，希望中央與地方攜手做好古蹟維護。（記者歐素美攝）

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