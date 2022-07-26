獨家》滷味攤老闆槍擊命案 關鍵凶嫌前妻被警方找到了

台中市潭子區滷味攤發生槍擊命案。（記者許國楨翻攝）

2022/07/26 12:38

〔記者許國楨／台中報導〕在某溫泉飯店當廚師的林姓男子，疑不滿林姓前妻與台中潭子區滷味攤曾姓老闆過從甚密，衍生這起震驚社會的槍擊命案，據查，林女案發後向警方表示，與死者曾男並非男女朋友，卻一直被急欲挽回這段婚姻未果的林男誤會，還曾透過視訊亮槍給她看威嚇，但林男並非有暴力傾向的人，讓她誤判以為是玩具槍，未料釀成悲劇。

位在潭子火車站附近的滷味攤24日晚間發生槍擊命案，曾姓老闆遭林男持槍朝頭部行刑式開槍，翌日清晨傷重不治，槍手林嫌犯案後驅車狂飆，並棄車在太平區香蕉園產業道路後逃逸，目前警方持續緝凶，對於林嫌犯案動機雖仍未定調，但不排除情殺成分居多釐清。

據查，在某溫泉飯店擔任廚師的林嫌，與林姓前妻離婚後急欲復合，只要一放假就會自飯店的員工宿舍，開車回來台中找前妻，希望能挽回這段感情，卻直擊前妻在滷味攤前與曾姓老闆有說有笑，似互動過從甚密，因而醋勁大發，進而認為曾男是夫妻間感情的阻礙，上週六放假後即返回台中，並在隔天持狙擊曾男。

案發後警方也找到疑在八大行業上班的林姓前妻釐清案情，林女說，與曾男並非男女朋友，因曾男曾去上班處所消費才認識，她也常去滷味攤買滷味，只是單純朋友，卻屢次被林男質疑她與曾男搞曖昧，上週林男突然打電話給她，還曾透過視訊亮槍，要她不要再跟曾男交往，否則後果會很嚴重。

林女說，由於在婚姻過程中，林男脾氣溫和，就算兩人再怎麼大吵特吵，林男也不曾有涉及家暴的動手行為，純粹因兩人個性不合才協議離婚，因而她誤以為林男只是拿玩具槍嚇唬而已，沒想到真的開槍行凶釀成悲劇，令人遺憾。

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