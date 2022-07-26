蔡其昌批筏子溪缺整體規劃 中市府：已成立整頓推動小組

立法院副院長蔡其昌批評中市府對筏子溪等水岸缺乏整體規劃。 （記者歐素美攝）

2022/07/26 12:15

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長蔡其昌今天會勘爭取水利署斥資整治筏子溪雅區農路橋上游380公尺河段，批評市府缺乏整體規劃，河川整治掛一漏萬，強調其若當選市長，4年內將啟動30公里的水岸綠廊計畫，推動筏子溪的大台中門戶計畫，不僅要水安全，更要水環境；台中市水利局對此回應指出，筏子溪是中央管河川，但市府不分中央與地方，自2019年起投入1億多元進行筏子溪水岸環境營造，並成立「筏子溪周邊環境整頓推動小組」，讓筏子溪成為河岸亮點。

蔡其昌表示，筏子溪是台中市的迎賓河，前市長林佳龍時代推動打造筏子溪迎賓河岸，盧秀燕市長上任後即停擺或建設緩慢。他表示，因為所有人搭高鐵到台中來，第一眼看到的就是筏子溪，所以筏子溪如果老是荒煙蔓草，沒有辦法展現這個城市的特色，對城市的印象並不好，希望所有到台中的旅客，進到台中第一個印象是驚艷的，就是很漂亮的一個城市，因此，他若當選台中市長，將推動筏子溪的「大台中門戶計畫」。

他表示，過去當副院長的時候，對河川整治、環境的爭取都只是一段一段的，如果又卡到市府的界面，如橋樑或周邊土地的整體規劃等，其實都掛一漏萬，做一塊補一塊，沒有整體規劃，如果他當市長，台中4年內要啟動30公里的水岸綠廊的計畫，包括筏子溪及大里溪等等。

蔡其昌說，這30公里當中會顧及安全跟環境，城市就會變美麗，無形當中就會多了30公里的公園，如果河川浮覆地夠的話，甚至可以將運動設施加進去，很可惜，我們城市這麼美麗，但沒有辦法提出一個整體性的規劃，他跟張廖萬堅委員爭取筏子溪水利地的徵收，中央就花了50億元，台中市的河川真的要來好好治理整治，讓它變成台中的亮點。

台中市水利局表示，筏子溪是中央管河川，市府不分中央與地方，自2019年起先後投入近1億1500萬元（含地方配合款與前瞻計畫）進行筏子溪水岸環境營造，並成立「筏子溪周邊環境整頓推動小組」，由秘書長黃崇典督導各局處規劃筏子溪周邊的國土計畫，在尊重自然生態下引導民眾了解並親近筏子溪，同時也透過與南屯區筏子溪旁魚市場的合作，結合既有建物作為「筏子溪水文化暨環境教育館」，讓筏子溪環境教育向外推廣形成雙贏互利的河岸亮點。

水利局表示，市府除增設跨橋連結筏子溪堤岸二側，更將筏子溪左岸從台中魚市場到TAICHUNG迎賓文字之間河段營造綠廊景觀，總長2.5公里，串聯自行車動線與步行路線；筏子溪延伸至烏日的堤岸步道，市府預算投入約3000萬元，將新設300公尺步道縫合上下游路線缺口，讓民眾不需再與車爭道，並於建國陸橋及高鐵三路陸橋分別增設爬坡道與自行車牽引設施，使整體空間動線更完善，工程預計今年9月可動工，明年5月可完工；未來並將連接河岸步道並於建國陸橋及高鐵三路陸橋增設跨橋牽引道，期望藉此連接筏子溪兩岸及大烏日，市府建設局也會積極向中央爭取配合三河局整治工程改建筏子溪農路橋及烏橋二座橋梁，讓當地居民有更宜居的生活環境。

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