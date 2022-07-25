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    前市政顧問遺孀偕子行善 中市消防局第五大隊獲贈警備車

    德裕興業有限公司捐贈消防警備車，善心回饋中市消防局。（市府提供）

    德裕興業有限公司捐贈消防警備車，善心回饋中市消防局。（市府提供）

    2022/07/25 23:34

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府前市政顧問蔡木成日前辭世，妻子周美玲及兒子「徳裕興業有限公司」董事長蔡庭菖，特別將喪葬費用結餘款捐給弱勢團體，今天更捐贈台中市政府消防局第五救災救護大隊1輛消防警備車，由消防局副局長戴峻焜代表受贈，並對蔡董事長與母親的義行善舉，表達欽佩之意 。

    消防局表示，蔡木成生前曾擔任大甲中央扶輪社長、江南里社區發展協會理事長、大甲幼獅廠協會理事長，民國86年創立「徳裕興業有限公司」，夫人周美玲曾任外埔婦宣分隊長、外埔婦宣顧問，從事婦宣志工至今長達22年，夫妻兩人共同扶持創業有成，成為工商業的美好典範，現由兒子蔡庭菖接任公司董事長，秉持雙親熱心公益的精神，捐贈警備車，讓消防車輛裝備器材更加完善，救災更有保障及效率。

    消防局指出，這次捐贈的警備車，平時除用於各式災情勘察、巡邏及消防安全檢查和現場指揮等勤務外，災害發生時，更能載送人員及裝備器材前往救災現場，充分發揮救災能力，應用於轄內各種不同類型災害，對於消防勤務助益甚大，並提高救災指揮效能，執行火災預防及災害搶救兩大工作更加迅速、落實，使市民擁有更安全有保障的生活環境。

    立法院副院長蔡其昌、行政院政務顧問兼國際獅子會第一副議長許雪珠、市議員謝志忠、施志昌、台中市婦宣大隊創隊大隊長葉錦蘭、台中市義勇消防總隊顧問彭淑賢、外埔婦宣隊輔導分隊長紀美滿、大甲中央扶輪社前社長陳昭文、莊耿連等，今天皆出席捐贈儀式見證。

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