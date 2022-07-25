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    蔡其昌西屯、南屯造勢 林靜儀、張廖萬堅站台力挺

    民進黨台中市長參選人蔡其昌今晚在台中南屯舉辦市政說明會，現場將近兩百位民眾參與。（記者林旻臻攝）

    民進黨台中市長參選人蔡其昌今晚在台中南屯舉辦市政說明會，現場將近兩百位民眾參與。（記者林旻臻攝）

    2022/07/25 21:57

    〔記者林旻臻／台中報導〕立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌今（25日）晚在台中舉辦兩場市政說明會，先到西屯福壽宮，接著趕場到南屯北田心福德祠，立委林靜儀、張廖萬堅及市議員何文海、張耀中皆到場支持；蔡其昌表示，隨著現在疫情較為穩定，將在台中各地舉辦超過百場的市政座談會，持續向選民表達建設台中的理念。

    蔡其昌指出，現任市長盧秀燕執政下的台中發展停滯，捷運藍線完全沒進度、水湳會展中心原訂今年完工，至今不但追加預算、進度更只完成預定的49%，當年主打的空氣換新，最後只能發谷關空氣瓶跟一張夏天看到玉山的照片，但是大家都知道台中只要夏天都看得到玉山，空氣差的季節是秋冬季，這是欺騙市民的作為，台中不能再等了，要急起直追，換一個行動派、大建設的市長。

    蔡其昌表示，過去以防疫優先，目前疫情已慢慢穩定，開始走向正常生活，繼上週舉辦完「好蔡上場，團結勝選」首場千人團結造勢記者會後，台中隊宣示整隊完成，號召大家做伙走、做伙贏，接下來將在台中各區舉辦超過百場市政座談會。

    張廖萬堅表示，擔任立委期間向中央爭取了許多建設，包含整治筏子溪、爭取南屯新設國中及改善老舊校舍與操場跑道、國道一號中清交流道跟台74的立體連結，解決長期未改善的問題，就是民進黨展現的執行力。蔡其昌過去擔任立委時也替海線解決許多難題，提升偏鄉地區自來水普及率、爭取班班有冷氣的專案計畫，相信若他來當市長，一定能爭取更多建設。

    林靜儀指出，台中的重要建設，包含自己選區內的海線鐵路雙軌、捷運藍線，若依照林佳龍前市長的進度，早就動工了，輪到盧秀燕上任時，路線就開始偏了，像在便當店挑菜，一下子想夾雞腿，一下子想改排骨，路線不斷改變，所以「行動力」很重要，當只會笑咪咪的市長沒什麼用，應該要選一個行動派、有能力的，才能夠真正改變台中。

    林靜儀提醒，今天會來參加的民眾多數都是同溫層，這幾天看新聞上說民進黨台北市長參選人陳時中四處跑活動，台中選民看得也很熱血興奮，但不要忘了台中也有自己的選舉，一定要多多支持自己認同的候選人。

    蔡其昌表示，隨著現在疫情較為穩定，將在台中各地舉辦超過百場的市政座談會，持續向選民表達建設台中的理念。 （記者林旻臻攝）

    蔡其昌表示，隨著現在疫情較為穩定，將在台中各地舉辦超過百場的市政座談會，持續向選民表達建設台中的理念。 （記者林旻臻攝）

    蔡其昌今晚在台中舉辦市政說明會，立委林靜儀（左起）、議員張耀中、立委張廖萬堅及議員何文海皆到場支持。（記者林旻臻攝）

    蔡其昌今晚在台中舉辦市政說明會，立委林靜儀（左起）、議員張耀中、立委張廖萬堅及議員何文海皆到場支持。（記者林旻臻攝）

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