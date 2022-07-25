假投資詐團騙60多人坑5億！ OL押房產砸3千萬泣不成聲

詐團架設偽「HYDAX」虛擬貨幣投資平台，偽造交易紀錄。（警方提供）

2022/07/25 19:42

〔記者許國楨／台中報導〕一個流竄大台中地區的詐團，看準去年年中本土疫情爆發，結合假交友及假投資技倆大肆行騙，刑事局中部打擊犯罪中心最近循線偵破清查，光近一年來就造成60多人血本無歸，被騙金額高達5億，其中不乏高學歷的黃金單身女郎，有一人更因此抵押房產砸入3千萬，最後得知是騙局，難過到泣不成聲。

刑事局中打偵六大隊第一隊日前根據打詐中心列管詐欺案件數據分析，發現去年本土疫情爆發之際，民眾遭假投資手法詐騙案件居高不下，進一步針對被害人多經由虛擬貨幣投資平台，匯款之人頭帳戶分析，相同類型被害人甚多，立即與中市大雅分局、烏日分局、太平分局及嘉義縣刑大共組專案小組，並報請台中地檢署檢察官黃鈺雯指揮偵辦。

偵辦期間專案小組查出，該詐騙洗錢集團首腦是分別32歲、25歲的陳姓及楊姓主嫌，犯罪手法係先在國內虛設人頭公司，收購多筆人頭帳戶並架設偽「HYDAX」虛擬貨幣投資平台，偽造交易紀錄後，再由前端詐欺機房人員透過社群網站或通訊軟體，散播假投資訊息，於交友軟體結識被害人後，再介紹「高獲利」、「零風險」的假投資內線消息。

此手法吸引被害人大筆投資「虛擬貨幣」、「衍生性金融商品」或「博弈網站」，但該集團偽造獲利，實際根本未投資，即將詐騙贓款轉入人頭帳戶，層層轉手洗錢，造成60多人血本無歸，損失金額高達5億元，而被害人中不乏高學歷黃金單身女子，有未婚幼稚園園長、退休女公務員，還有一名從事人力仲介工作的退休OL，抵押房產砸3000萬元，全化為烏有，損失最慘重。

專案小組見時機成熟，今年初開始陸續分三波收網，分前往中市太平區、烏日區、大肚區等地搜索，拘提兩名主嫌及另17名共犯，查扣存摺、LEXUS休旅車、兩輛YAMAHA大型重機等贓證物，訊後全案依詐欺及洗錢防制法等罪嫌送辦，兩名主嫌經檢方複訊聲押獲准。

刑事局中打大隊長廖水池表示，詐團手法雖日新月異一再進化演變，唯不外乎利用人性貪婪弱點，一開始以小額出金誘使上鉤，再以話術坑殺被害人投入所有資金後無預警關台，所以愛情是不會來的臨時又幻麗，更不會有不勞而獲就有大把現金灑進你的口袋，一遇這種絢麗心動又難以決策的愛情投資，快快撥打165反詐騙專線諮詢。

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