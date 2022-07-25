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    中捷舊社站開設「捷舞」空間 歡迎舞林高手練跳

    中捷舊社站開設「捷舞」 空間，盧秀燕跟小舞者試跳體驗練舞樂趣。（記者蘇孟娟攝）

    中捷舊社站開設「捷舞」 空間，盧秀燕跟小舞者試跳體驗練舞樂趣。（記者蘇孟娟攝）

    2022/07/25 18:56

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕來捷運站不搭車，來跳舞吧！台中捷運公司盤點空間，將舊社站1樓規劃「捷舞103 Just Dance」空間，架建長達5公尺及7公尺的落地鏡，是目前台中市區公共舞蹈空間少見架有長鏡的空間，今起正式對外開放，每日早上9時到晚上9時開放免費自由練舞，全年無休，台中市長盧秀燕也小試身手跟著小舞者一起試跳擺姿勢，她說，台中是酷城市，市府加強推廣酷運動，未來會持續再打造街舞基地，讓舞林高手有更多空間可試身手。

    台中捷運公司董事長林志盈指出，捷運公司為盤點捷運站空間，選擇舊社站閒置空間開闢「捷舞103 Just Dance」的練舞空間，該處空間視線明亮、場域寬敞，且因舊社站是綠建築，自然通風，在該處練舞不悶熱，現場更配置有多處大面落地鏡，其中最大的兩面舞鏡各有5公尺及7公尺長，讓大家練舞更能揮灑自如，還設置飲水機、販賣機、插座、洗手間等設施，相當便利，可讓社區、社團等有練舞需求者多元運用，因中捷綠線有18站，未來會再盤點適宜空間，可評估開放其餘站點讓民眾練舞。

    今日舉行「捷舞」空間啟用，盧秀燕也跟局處首長在落地鏡前體驗練舞感覺，她說，2024年巴黎奧運還把街舞列競技項目，市府強力推展街舞、打造街舞基地，目前除捷運站外，也開放市府川堂、中央公園等場地讓民眾練舞，未來也將陸續發展其他地方，都可以歡迎民眾練舞、運動健身，共同打造酷台中、酷城市。

    中捷舊社站開設「捷舞」 空間，盧秀燕跟小舞者試跳體驗練舞樂趣。（記者蘇孟娟攝）

    中捷舊社站開設「捷舞」 空間，盧秀燕跟小舞者試跳體驗練舞樂趣。（記者蘇孟娟攝）

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