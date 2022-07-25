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    Google Meet也能打選戰 張耀中辦線上沙發會與選民互動

    台中市議員張耀中利用Google Meet舉辦線上沙發會，與選民互動。（記者林旻臻翻攝）

    台中市議員張耀中利用Google Meet舉辦線上沙發會，與選民互動。（記者林旻臻翻攝）

    2022/07/25 17:44

    〔記者林旻臻／台中報導〕9合1選舉即將在今年底登場，為了解決疫情期間拜票問題，台中市議員張耀中利用Google Meet，24日晚間在南屯大城活力館大樓會議室舉辦「沙發心聲座談會」，與南屯選民零距離接觸，民眾表示沒想到線上會議室也能用來參加議員的政策討論，十分新鮮有趣，期待能多多舉辦。

    該座談會採用Google Meet線上會議的方式，邀請民眾提出對於南屯生活環境問題，及未來發展願景。現場有20多位民眾，線上則超過百人參與。現場活力館大樓居民華先生反映，保安五街與向上路交叉口，道路狹窄卻經常會有汽車並排停車的情形，造成出入交通嚴重堵塞，請議員反映給交通局處理；線上賴小姐反映鄰近保安三街附近，經常有違停與長期霸佔停車位的情況，請議員設法處理；網路上的莊小姐則提出，感謝議員極力爭取文中52建校，但南屯更大的問題是焚化爐的空污問題，居民的健康不能被忽視。

    張耀中表示，在南屯服務的這些年，每年都會舉辦數十場的社區沙發會，說明政策與聽取意見，這2年因為疫情，擔憂群聚，經團隊一再研究演練後，今年決定同步採用線上會議室，讓更多民眾共同參與座談，若是重大議題，也會立刻請服務處助理連絡官員或專家，即時上線解決或回應民眾問題。

    參與線上會議的民眾表示，第一次聽到用來上課的軟體也可以拿來開會，掃描二維碼之後，在家就可以直接進入線上會議室，跟議員面對面直接溝通反映問題，跟以往選舉方式比起來很新鮮、特別。也有長輩在線上表示，這兩年看到孫子用手機上網課，沒想到自己也可以使用手機，很方便也很有趣。

    台中市議員張耀中利用Google Meet舉辦線上沙發會，與選民互動。（記者林旻臻翻攝）

    台中市議員張耀中利用Google Meet舉辦線上沙發會，與選民互動。（記者林旻臻翻攝）

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