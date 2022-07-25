好多車燈迎面來！天兵駕駛逆向「回頭太難」 獲救臉色發白皮皮挫

在警方的交通指揮協助下，該自小客得以安全迴轉。（警方提供）

2022/07/25 16:55

〔記者許國楨／台中報導〕台中市吳姓男子19日晚間開車返家途中，行經南屯區向上路時因一時恍神竟誤闖對向車道，頓時只看到眼前滿布車燈都朝他迎面而來，待回神時，進退兩難根本無法回頭，只能硬著頭皮逆向「力爭上游」，警方巡邏經過見此險象環生場景，趕快協助他脫離險境，獲救吳男臉色發白雙手皮皮挫，雖吃上交違罰單，仍向警方表達萬分感謝。

台中市警四分局春社所副所長鄭博元及警員林俞秀，當晚8時結束勤務欲返所，途中行經重要幹道「向上路」，見一輛黑色自小客在滾滾而下之坡道車流中頑強逆向而行，驚險畫面恐怖指數破表，2員當下立即就地勢分析做適切停車警示即刻救援。

警方先指引對向來車依指示方向路線行駛，讓誤入車道的逆行自小客得以安全迴轉，將30多歲吳姓駕駛自險境中救出，此時警方上前了解狀況，只見吳男緊握方向盤雙手仍在顫抖，且臉色發白、全身冷汗直流，顯見剛才受到不小驚嚇。

吳男向警方說，稍早到南屯精科園區洽公，結束後欲返回彰化住處，可能太過疲累一時恍神未注意路況，才會誤闖對向車道，為此深感歉疚，而整個救援過程，也獲在場直擊民眾一致讚揚；警方於現場疏通交通狀況後，同時對吳男身份查證並確認其未飲酒。

而吳男雖因路況不熟逆向行駛，警方仍依據《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第3款「汽車駕駛人，行駛中未依規定駛入來車道者，處600以上1800元以下罰鍰」，對吳男製單告發，希望吳男能記取此次教訓，而吳男也說，警方當時若未能即時出現，極可能引發嚴重交通事故，感謝員警及時救援化險為夷。

春社所長邱柏昌呼籲，用路人務必遵守交通規則，保護自己與他人生命財產安全，也避免違規被告發，傷了荷包。

誤入車道逆向行駛的自小客無法回頭，警方即刻救援。（警方提供）

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