台中南門橋提前通車 橋下運動場雜草叢生、球場無法使用

南門橋下籃球場地雜草已經與人齊高。（張芬郁提供）

2022/07/25 17:10

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市政府今日舉行南門橋通車祈福典禮，慶祝提前2個月完工通車，市議員參選人張芬郁表示，今天只有橋上很風光，橋下卻是問題叢生，籃球場與槌球場因工程而無法使用，雜草已經長到與人同高，民眾也曾提出整治維持運動場及設立停車場，但未被市府採納。

當地居民反應，在工程規劃過程提出希望將附近電線桿也一併地下化，以美化市容及增加交通順暢，但市府並未接受。南門橋下的老人籃球場和老人槌球場，也因工程而停止使用，居民希望同時整治維持運動場及設立停車場，市政府也不理不睬。

另外，橋邊有一座年代久遠的祥賢宮，供奉保生大帝，位於國有土地，後因與國有財產局有租金問題，宮廟後方遭鐵絲網圍堵，居民無法拜拜或打掃，造成神尊蒙塵，也希望市府能協調處理。

張芬郁表示，今天通車祈福典禮上市府雖然一再強調「提前2個月完工」，但恐怕市民並沒有這樣的感受，因為過去等待實在過久，造成交通上的諸多不便。目前市府橋下設施復舊作業還在進行，期望市府能積極傾聽民眾對周邊環境進行整理的意見與需求，儘速利用南門橋下荒廢地規劃運動場或停車場，並規劃多功能活動中心。

橋邊有一座年代久遠的祥賢宮，因故遭鐵絲網圍堵，居民無法拜拜或打掃，造成神尊蒙塵，希望市府能協調處理。 （張芬郁提供）

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