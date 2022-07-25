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    罕見搜山！ 台中滷味攤商遭轟頭亡 警成立前進指揮所急緝凶

    警方在槍擊命案現場拉起封鎖線。（警方提供）

    警方在槍擊命案現場拉起封鎖線。（警方提供）

    2022/07/25 16:38

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市潭子區潭子車站附近一間滷味攤的曾姓老闆，昨（24）日晚間遭槍手「行刑式」爆頭，身中3槍送醫急救仍傷重不治，警方隨後在太平區找到被槍手棄置的BMW轎車，懷疑他往山區逃竄一度搜山未果，目前已將前進指揮所設在太平分局轄內某派出所，全力緝凶中。

    台中市消防局昨晚9時45分許獲報，潭子車站附近的潭子街31巷有人受傷，到場發現是36歲曾姓老闆在滷味攤前身中3槍倒地，緊急送慈濟醫院急救並通報警方，但曾男經搶救仍因傷重宣告身亡，同時間大雅分局與台中市刑大、鑑識中心等單位旋即成立專案小組，封鎖現場採證。

    經擴大調閱周邊監視器，警方深夜在太平區竹仔坑的黃竹國小附近香蕉園，發現林姓槍手犯案及逃逸時使用BMW轎車，但林嫌已棄車逃離，警方研判林嫌可能朝山區方向逃竄藏匿，或是有人接應，甚至不排除事先已安排另輛車用來做為逃亡使用，因此一度就太平及霧峰交界一帶的山區發動搜山。

    警方發動警力針對山區內的宮廟、廢棄空屋、工廠展開地毯式搜尋，但一直搜到今天凌晨仍無所獲，目前已將前進指揮所設置到太平分局轄內某派出所，並由市警局局長蔡蒼柏坐陣督軍指揮，嚴密追緝犯嫌中。

    警方在太平山區香蕉園旁發現槍手棄置的BMW轎車，一度發動搜山。（警方提供）

    警方在太平山區香蕉園旁發現槍手棄置的BMW轎車，一度發動搜山。（警方提供）

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