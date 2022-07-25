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    台中貿易男硬要砸7位數投資 警看出「貓膩」阻他放手一博

    游男一度堅持要匯款180萬，員警急勸阻。（警方提供）

    游男一度堅持要匯款180萬，員警急勸阻。（警方提供）

    2022/07/25 13:51

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名貿易商誤信假投資技倆，對於邀約投資話術堅信不移，堅持要匯款180萬元投入美金投資，放手一搏，幸銀行行員機警報警協助，員警一看就知道有「貓膩」，同時確認游男欲匯款帳戶已被通報為警示，終於讓他認清這全是詐騙手法，保住積蓄。

    台中第二分局立人派出所上週四下午接獲轄內銀行報案，60歲游姓貿易商疑遇詐騙陷阱，要匯款180萬元到指定帳戶，員警盛君新、黃政翰趕赴現場，得知游男向行員表示，是要投資到「MetaTrader 5」平台APP的私人帳戶內，但行員察覺游男提供的個人帳戶有問題，並向該帳戶所有銀行確認異常後，向游男委婉說明，但游男仍堅持要匯款。

    經警方現場關懷解釋，游男仍表示，他認為這項投資的投資報酬率非常優渥，才會想再投入大筆金額進行國際投資操作，絕對不是對方要他匯款的，同時出示一個LINE帳號「林智峰」的對話內容，強調絕對不是騙局，但阻詐經驗豐富員警一看就知道有「貓膩」，是詐團慣用的投資詐欺手法。

    員警隨即請游男暫緩匯款並回派出所做進一步查證，最後游男得知原先要匯款的帳戶竟已被列為警示，顯見已有被害人遭騙錢報警或向165專線反映，警方順勢提醒游不要再聽信騙徒話術，游男才驚覺差點把180萬元白白送給詐騙集團，打消匯款念頭。

    為此第二分局長陳家銘隔天特別前往銀行致贈穿著警察制服、高人氣的「阻詐警察熊」，感謝行員協助警方共同阻詐，同時提醒民眾，如遇通訊軟體、網路平台標榜低風險高獲利等投資話術，一定要謹記「保持冷靜」、「小心查證」、「撥打165反詐騙諮詢」，務必反覆查詢確認。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    游男並出示與對方的LINE對話內容。（警方提供）

    游男並出示與對方的LINE對話內容。（警方提供）

    二分局長陳家銘隔天到該銀行致贈高人氣「阻詐警察熊」，感謝行員協助警方共同阻詐。（警方提供）

    二分局長陳家銘隔天到該銀行致贈高人氣「阻詐警察熊」，感謝行員協助警方共同阻詐。（警方提供）

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