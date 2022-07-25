台中滷味攤老闆遭槍殺亡 目擊者：凶嫌喝斥一對父子閃開即開槍殺人

曾男被槍擊後，攤位前拉起封鎖條，倒臥地面的血跡也用小帳篷遮住（記者歐素美攝）

2022/07/25 13:07

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子火車站附近的滷味老闆曾姓男子昨天晚上遭林姓男子開3槍爆頭死亡，案發附近住戶根據目擊者轉述，林嫌昨天晚上開車停在曾男攤位前，當時有一對父子在攤前買滷味，林嫌下車喝斥要父子兩人離開，隨即拿出手槍開了2槍，離去上車前再補1槍，根據附近監視器畫面顯示，林嫌行兇時疑穿著白色T恤、牛仔褲，並穿著白鞋，案發全程不到5分鐘。

據指出，曾男（36歲）在潭子火車站附近賣滷味約5年，房東表示，之前曾男的女友曾到攤位協助，不過，最近主要是曾男母親來幫忙，曾男未婚，與母親同住潭子。

據曾男攤位附近的一間商家監視器畫面顯示，昨天晚上9點40分時，兇嫌林男（41歲）駕駛的BMW就停在曾男的攤位前，前後停留約5分鐘；附近民眾表示，當時攤位前有一對父子在買滷味，林男下車就喝斥父子兩人離開，隨即拿出手槍開了2槍，上車離去前又補1槍，才駕車闖紅燈逃逸。

凶嫌連開3槍 死者僅頭部中彈 身體其他部位未中彈

滷味攤的房東就住在攤位後方，房東表示，聽到槍響下樓查看，曾男已倒臥血泊中；附近民眾說，當時聽到3聲槍響，以為是鞭炮聲，下樓才知發生槍擊案。據了解，死者曾男僅頭部中彈，身體其他部位並未中彈，警方已報請檢察官相驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法