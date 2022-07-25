台中攤商遭槍殺爆頭亡 議會民進黨團：荒謬如無政府狀態

台中再傳槍殺爆頭案，周永鴻批盧秀燕對改善治安既不用心也沒有決心，才讓惡人敢如此囂張。（圖：周永鴻提供）

2022/07/25 12:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市潭子區昨晚發生攤商遭槍擊爆頭身亡，台中市議會民進黨團總召江肇國抨擊，台中治安已差到任何人都能更夠擁槍、隨便路邊就開槍射殺人，「荒謬到像無政府狀態」。

蔡其昌競選發言人、台中市議員周永鴻批評，前市長林佳龍執政時，治安六都第一、沒有重大刑案，現任市長盧秀燕執政後重大治安事件頻傳，讓台中成為「慶記之都」，因盧秀燕沒有整頓治安的決心，才讓惡人囂張跋扈。

不過，台中市長台中市長盧秀燕上午出席活動後指出，警方已掌握嫌犯，目前全力緝捕中，她強調，公權力不容挑戰，一旦有人在這裡犯罪，一定強力逮捕歸案，「彰顯正義與公道」。

針對昨深夜台中發生的槍擊案，江肇國痛批，臺中市街頭槍擊案又一起，治安已經差到任何人都能更夠擁槍、隨便路邊就開槍射殺人，荒謬到就像無政府狀態，怎麼信任盧市府有維護治安的能力？江肇國強調，盧市府不要每次發生治安事件，就只會躲在臉書上放話、譴責，儘速緝兇之外更應該思考如何防治社會案件頻傳，否則市民只會活在恐懼之中。

周永鴻也指出，盧秀燕上任後鬥毆喋血、街頭槍擊頻傳，去年11月發生震驚全國的瑪莎拉蒂惡煞圍毆無辜男大生事件後，盧秀燕宣示要打擊不法。但事件發生至今，台中市又發生10多起重大刑案，令市民人心惶惶。

周永鴻說，市長的施政態度決定治安，同樣的基層警力在林佳龍執政時期治安在2016年被評為六都第一，盧秀燕時期卻讓台中回到「慶記之都」。盧秀燕在瑪莎拉蒂惡煞打人事件時曾被踢爆超過半年以上沒有主持治安會報，盧秀燕對改善治安既不用心也沒有決心，才讓惡人敢如此囂張。

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