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    時機敏感？台中滷味攤老闆遭槍殺 盧秀燕下午掃毒記者會急喊卡

    台中市長盧秀燕（圖中）下午原訂掃毒成果記者會臨時喊卡。（資料照）

    台中市長盧秀燕（圖中）下午原訂掃毒成果記者會臨時喊卡。（資料照）

    2022/07/25 11:52

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局早在上週就已發出採通，原訂今天下午召開掃毒成果記者會，由市長盧秀燕主持，但潭子區因昨晚驚傳震警社會的槍擊命案，稍早已發布通知臨時喊卡，記者會將延期，有官警私下說，此時緝凶為要，召開掃毒記者會恐模糊焦點，恐導致反效果，市民也不買單。

    台中市警局早在上週就發採通預告，今天下午將在台中市刑大B1會議室，召開「中市警局跨縣市掃蕩毒品守護台灣」記者會，除由盧市長主持，警局及相關分局偵查隊長就個案說明，現場另將展出相關緝獲證物，第一至四級毒品、大麻製品、毒咖啡包等，並將提供相關案件影像、照片等新聞資料。

    未料計畫往往趕不上變化，潭子火車站附近一家滷味店的曾男老闆，24日晚間9點多遭人連開3槍，爆頭送醫，經急救後仍不治，警方目前鎖定41歲的林男涉有重嫌，連夜追查到太平區找到犯案車輛，初步研判林男因懷疑曾男與其前妻交往，疑感情糾紛才痛下殺手。

    而受到該起槍擊命案影響，市警局及市府也在稍早緊急通知媒體，表示因潭子發生槍擊案，由局長蔡蒼柏親臨坐陣督軍指揮，嚴密追緝犯嫌中，原定下午毒品破案記者會順延，時間另行通知；有官警私下說，時機點敏感，該記者會若如期召開，屆時盧市長面對媒體堵麥，除場面尷尬，恐也模糊掃毒成果的焦點，其中充滿考量，用心良苦。

    因槍擊命案，市警局原訂今天下午召開的掃毒記者會，臨時喊卡延期。（記者許國楨翻攝）

    因槍擊命案，市警局原訂今天下午召開的掃毒記者會，臨時喊卡延期。（記者許國楨翻攝）

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