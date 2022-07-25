中部萬安45號演習明登場 115秒警報響起人車疏散避難

明天（26日）下午1點30分到2點中部萬安45號演習，彰化縣警察局提醒縣民，今年恢復以往規模，緊急警報響起後同步實施疏散避難及人車管制。（記者張聰秋攝）

2022/07/25 11:51

〔記者張聰秋／彰化報導〕「寧可千日不用、不可一日不備」！今天下午1點30分到2點是北部萬安45號演習，明天（26日）同一時段輪到中部，彰化縣警察局今天提醒縣民，去年未管制人車只有警報發放，今年恢復以往規模，緊急警報115秒（1長2短連續3次）後同步實施疏散避難及人車管制，30分鐘疏散時間，車子路邊停靠後人須下車就近疏散避難，體驗並熟悉戰爭躲空襲警報的突發狀況應變之道。

名為彰化縣「111年軍民聯合防空（萬安45號）演習」將在明天（7月26日、星期二）下午1點30分至2點舉辦，實施30分鐘「警報傳遞與發放」、「疏散避難」、「交通管制」及「災害救援」等實作演練，全縣機關團體、學校、國軍部隊及民眾全員參與。

警察局表示，演習時，「防空疏散避難設施」應配合「設置標示牌」，所有「行人」、「車輛」均須接受「軍」、「憲」、「警察」及「民防人員」引導，實施防空疏散避難。

與去年不同之處，今年市區道路和高速公路下交流道車輛在警報響起，均須實施防空疏散避難，而各公、民營工廠照常營運，但須關閉門窗與實施人員管制。

演習期間，團體或民眾若未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定，未配合「防空避難設施開放民眾進入」及「車停，人就近疏散」等管制和演練，警方口頭勸導，勸導後仍未配合者，警方強調，拒配合者一定將依開罰裁處，絕不寬貸。

去年萬安演習只有發放警報示意，人車正常通行，今年恢復往年作戰演習規模，警報響起，人車就近疏散避難。（記者張聰秋攝）

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