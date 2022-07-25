為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    中部萬安45號演習明登場 115秒警報響起人車疏散避難

    明天（26日）下午1點30分到2點中部萬安45號演習，彰化縣警察局提醒縣民，今年恢復以往規模，緊急警報響起後同步實施疏散避難及人車管制。（記者張聰秋攝）

    明天（26日）下午1點30分到2點中部萬安45號演習，彰化縣警察局提醒縣民，今年恢復以往規模，緊急警報響起後同步實施疏散避難及人車管制。（記者張聰秋攝）

    2022/07/25 11:51

    〔記者張聰秋／彰化報導〕「寧可千日不用、不可一日不備」！今天下午1點30分到2點是北部萬安45號演習，明天（26日）同一時段輪到中部，彰化縣警察局今天提醒縣民，去年未管制人車只有警報發放，今年恢復以往規模，緊急警報115秒（1長2短連續3次）後同步實施疏散避難及人車管制，30分鐘疏散時間，車子路邊停靠後人須下車就近疏散避難，體驗並熟悉戰爭躲空襲警報的突發狀況應變之道。

    名為彰化縣「111年軍民聯合防空（萬安45號）演習」將在明天（7月26日、星期二）下午1點30分至2點舉辦，實施30分鐘「警報傳遞與發放」、「疏散避難」、「交通管制」及「災害救援」等實作演練，全縣機關團體、學校、國軍部隊及民眾全員參與。

    警察局表示，演習時，「防空疏散避難設施」應配合「設置標示牌」，所有「行人」、「車輛」均須接受「軍」、「憲」、「警察」及「民防人員」引導，實施防空疏散避難。

    與去年不同之處，今年市區道路和高速公路下交流道車輛在警報響起，均須實施防空疏散避難，而各公、民營工廠照常營運，但須關閉門窗與實施人員管制。

    演習期間，團體或民眾若未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定，未配合「防空避難設施開放民眾進入」及「車停，人就近疏散」等管制和演練，警方口頭勸導，勸導後仍未配合者，警方強調，拒配合者一定將依開罰裁處，絕不寬貸。

    去年萬安演習只有發放警報示意，人車正常通行，今年恢復往年作戰演習規模，警報響起，人車就近疏散避難。（記者張聰秋攝）

    去年萬安演習只有發放警報示意，人車正常通行，今年恢復往年作戰演習規模，警報響起，人車就近疏散避難。（記者張聰秋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    13:30~14:00北部萬安演習 北市不配合車停人疏散者罰款3至15萬
    2022/07/25 10:20

    13:30~14:00北部萬安演習 北市不配合車停人疏散者罰款3至15萬
    萬安演習7/25登場！台北市首實施「離車疏散」 違者重罰15萬
    2022/07/24 13:01

    萬安演習7/25登場！台北市首實施「離車疏散」 違者重罰15萬

    花旗台灣榮獲「最佳投資銀行」2大獎
    萬安演習25日避難演練 新北交通管制措施公布
    2022/07/21 17:22

    萬安演習25日避難演練 新北交通管制措施公布
    萬安演習搭捷運別出站 違規最重罰15萬元
    2022/07/13 13:13

    萬安演習搭捷運別出站 違規最重罰15萬元

    疫情宅在家 膝蓋保健不能少
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播