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    路人尖叫！碰撞自小客重機「翻轉360度」、騎士噴飛重摔…沒事

    重機與自小客碰撞瞬間。（擷自記者爆料網）

    重機與自小客碰撞瞬間。（擷自記者爆料網）

    2022/07/25 11:04

    〔記者許國楨／台中報導〕一輛紅牌重機檔車，昨晚間行經中市南區一處路口時，與另輛自小客發生碰撞，因撞擊力道猛烈，重機當場騰空「翻轉360度」後落地，騎士也噴飛重摔在地，所幸意識清楚但身上多處受傷，經送醫救治後沒有生命危險，但車禍發生瞬間畫面太驚悚，仍讓直擊民眾尖叫連連。

    這起事故發生在24日晚間近7時，31歲衛男當時駕駛馬自達自小客，沿建國北路由西往東方向行駛，行經美村路時欲左轉，此時對方另輛由25歲林男騎乘的紅牌重機車檔車，則是沿建國北路由東往西方向直行，雙方就在建國北路與美村路口發生碰撞。

    根據相關監視器畫面顯示，當時重機是直接碰撞到自小客的右側車身前方，因撞擊力道猛烈，重機當場騰空翻轉了一圈後落地後冒煙，林男同時間也噴飛重重摔落路面，驚悚畫面讓一旁直擊民眾驚叫連連，轄區第三分局交通分隊獲報趕往處理，先緊急將全身多處擦挫傷的林男送醫，所幸意識清楚，目前仍在醫院治療觀察中。

    警方表示，經酒測兩造均無飲酒反應，車禍時都是綠燈直行，原則上應是轉彎車要禮讓直行機車，直行機車也需注意車前狀況，但確實的肇因及責任歸屬，仍需進一步分析鑑定釐清。

    重機與自小客碰撞瞬間。（擷自記者爆料網）

    重機與自小客碰撞瞬間。（擷自記者爆料網）

    重機騰空「翻轉360度」後落地，騎士也噴飛。（擷自記者爆料網）

    重機騰空「翻轉360度」後落地，騎士也噴飛。（擷自記者爆料網）

    車禍發生後警方趕到現場處理。（民眾提供）

    車禍發生後警方趕到現場處理。（民眾提供）

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