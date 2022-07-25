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    首頁　>　臺中市

    滷味攤老闆被槍殺身亡 蔡其昌：我會讓台中擺脫「慶記之都」惡名

    台中市又傳槍響，立法院副院長蔡其昌表示，「盧市長要加油了」！並強調，若有機會在台中市服務，將整合整個市政府的力量，擺脫「慶記之都」的嘲諷跟惡名，讓人民安心。（記者歐素美攝）

    台中市又傳槍響，立法院副院長蔡其昌表示，「盧市長要加油了」！並強調，若有機會在台中市服務，將整合整個市政府的力量，擺脫「慶記之都」的嘲諷跟惡名，讓人民安心。（記者歐素美攝）

    2022/07/25 10:40

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子區昨晚傳出槍響，滷味攤老闆曾男被槍殺爆頭不治，立法院副院長蔡其昌今天面對媒體詢問看法，他表示，「盧市長要加油了」！

    批評台中市長盧秀燕治安會報出席率低，整個治安的狀況，讓人民感到憂心，如果他有機會在台中市服務，將整合整個市政府的力量，擺脫「慶記之都」的嘲諷跟惡名，讓人民安心。

    蔡其昌今天上午到東勢國小會勘，媒體詢問其對台中治安看法，他表示，台中又見槍響，市民朋友最擔心的就是台中治安接二連三出現槍擊事件，而且每件都讓人感受到怵目驚心，感到恐慌。

    蔡其昌說，「我一直再三強調，我們應該擺脫『慶記之都』的嘲諷跟惡名 ，但四年來市長對治安會報的參與出席低，整個治安的狀況，讓人民感到憂心，如果我有機會在台中市服務，將讓市民朋友安心。

    他強調，治安需整合整個市政府的力量，因為治安不能只靠警察局，警察只是其中重要的一環，但所有民政、社政的力量應該要一起介入，這樣才能讓台中市的治安逐步擺脫這些嘲諷跟惡名，讓人民在這個城市的生活能夠感到安心跟放心，再次強調「盧市長要加油了」，治安一直聽到槍響，這種新聞、這種印象，讓人民感不安，這都是極為不妥的事情。

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