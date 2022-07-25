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    首頁　>　臺中市

    台中攤商慘遭槍殺爆頭 議員：盧秀燕執政 「慶記之都」揮不去

    台中市長盧秀燕（圖）日前曾嗆犯罪「天南地北抓到你」。（圖：市府提供）

    台中市長盧秀燕（圖）日前曾嗆犯罪「天南地北抓到你」。（圖：市府提供）

    2022/07/25 09:31

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中昨日深夜再爆槍響，有攤商慘遭槍爆頭，民進黨台中市議員賴佳微指出，台中今年光槍擊案就發生多起起，治安屢屢出狀況，連日前南投槍擊案嫌犯在台中落網時，現場就查獲大批槍彈，已經造成台中市民相當大的恐慌，甚至有民眾打來服務處憂治安，「慶記之都」陰影抹不掉，針對昨夜再槍響，「盧市長能不能告訴我們，台中現在到底安不安全？」；台中市府指出，目前警方漏夜追查，全力緝捕槍手中。

    6月底台中知名滷肉飯小吃店發生鬥毆致1人死亡，台中市警局火速破案到桃園抓回涉案嫌犯，台中市長盧秀燕曾向犯案嗆聲，「不要以為我們警察是塑膠做的」，敢來台中囂張、犯案，天南地北一定抓到你」，不過，台中昨日深夜再傳槍響，且是攤商被爆頭，治安再度引關注。

    賴佳微指出，不少民眾質疑台中現在這麼容易取得槍枝嗎？光這一年的年初就有超商槍擊案，毒販被圍捕時也是擁槍自重，甚至2月有民眾輕生也是使用槍枝，連近日南投四死槍擊案的嫌犯犯案後，帶著大批槍彈藏在台中民宅，在台中市長盧秀燕執政下的台中市，讓「慶記之都」的之名揮不去。

    賴佳微認為，這些案件持續重創台中這座城市的形象，盧秀燕連治安都顧不好，很有可能會降低外縣市民眾前來的意願，如果盧市長沒有能力解決市民安全的問題，乾脆一人發一件防彈背心跟頭盔，讓市民穿戴在身上來保護自己。

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