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    台中滷味攤老闆被開3槍爆頭亡 疑與凶嫌前妻交往引發殺機

    曾男倒臥血泊中的畫面被民眾拍下。（擷取自記者爆料網）

    曾男倒臥血泊中的畫面被民眾拍下。（擷取自記者爆料網）

    2022/07/25 08:03

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子火車站附近一家滷味店老闆曾男，24日晚間9點多遭人連開3槍，爆頭送醫急救，今天凌晨2點宣告不治。警方目前鎖定41歲的林男涉有重嫌，昨連夜追查到台中市太平區，警方表示，林男懷疑曾男與其前妻交往，疑感情糾紛才痛下殺手。

    昨天晚上9點40多分，台中市消防局接獲通報，在台中市潭子區潭子街一段31巷靠近火車站附近有人員受傷，消防人員到場發現1名男子頭部疑似槍傷、無呼吸心跳，緊急將人送往台中慈濟醫院急救，今天凌晨宣告不治。

    警方調查，傷者為滷味攤老闆曾男（36歲）被人開了3槍，家屬表示，曾男未婚，獨自經營滷味攤，不知曾男跟人有何仇恨。警方經徹夜追查釐清，在太平區鎖定涉案的林男人車，初步調查指稱，案發時是林男（41歲）1人開車到場，下車後舉槍朝曾男開了3槍，隨即上車闖紅燈逃逸。

    警方追查發現，林男人車曾在太平區出沒，初步朝感情糾紛方向追查，因林男懷疑曾男與其前妻交往，心生不滿才開槍。曾男經營滷味攤已5年，常會在臉書分享滷味攤的美食，曾PO出與藝人澎恰恰、大甲鎮瀾宮董事長顏清標的合照，還說「連澎哥都說讚的滷味，您還不趕快來嚐鮮嗎」。（08:17更新）

    曾男倒臥血泊中的畫面被民眾拍下。（擷取自記者爆料網）

    曾男倒臥血泊中的畫面被民眾拍下。（擷取自記者爆料網）

    曾男曾在臉書出與藝人澎恰恰的合照。（擷取自臉書）

    曾男曾在臉書出與藝人澎恰恰的合照。（擷取自臉書）

    台中市潭子區滷味攤老闆曾姓男子被人開3槍送醫不治。（記者歐素美翻攝）

    台中市潭子區滷味攤老闆曾姓男子被人開3槍送醫不治。（記者歐素美翻攝）

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