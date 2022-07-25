森林中活寶石！台灣特有保育「虹彩叩頭蟲」現身武陵農場

台灣特有二級保育類昆蟲「虹彩叩頭蟲」現身武陵農場！（武陵農場提供）

2022/07/25 07:20

〔記者歐素美／台中報導〕台灣特有二級保育類昆蟲「虹彩叩頭蟲」現身武陵農場！武陵農場副場長胡發韜表示，「虹彩叩頭蟲」有「森林中活寶石」稱號，具備宛如「彈指神功」的避敵技能，難得一見；夏日炎炎，山下高溫達39度，全家利用暑假到武陵農場，上山避暑、享受怡人天氣，還能利用國旅補助，來趟生態之旅。

胡發韜表示，「虹彩叩頭蟲」，學名Campsosternus watanabei Miwa，是台灣特有種，也是政府公告的二級保育類昆蟲，非常珍貴稀有，是由日本學者三輪勇四郎於 1927 年發現，也是台灣目前唯一保育類的叩頭蟲，堪稱「台灣最漂亮的昆蟲」之一，是難得一見的逸品，更是蟲迷心目中的夢幻蟲蟲，有「森林中活寶石」稱號，目前在武陵農場的繡球花廊道或場本部，都有其蹤跡。

「虹彩叩頭蟲」，又稱「渡邊氏大青叩頭」，體長約3至4公分，屬少有的大型叩頭蟲種類，前胸背板兩側具橙紅色條紋，外緣黑色，具側角，身體扁平，腹端尖銳，觸角及腳為黑色，翅鞘深綠色具強烈的金屬光澤，而且前胸背板與翅鞘（腹背板）比例為1:3，呈現出少有的漂亮流線型，堪稱大自然的巧妙之作。

胡發韜表示，「叩頭」由來，並非該昆蟲很有禮貌會叩頭，而是其特殊的避敵方式，叩頭蟲腹面有一個特殊「彈器」，遇到危險時可立即將六隻腳內縮貼緊，並有如「彈指神功」，以反作用力將宛如子彈般的身體彈跳到半空，瞬間逃逸無蹤，來躲避危險，不受敵人攻擊。

「虹彩叩頭蟲」原本分佈在全島各地中海拔自然山區，因自然棲地遭破壞，加上因外形美麗，市面曾出現非法收購，製成藝品或標本高價外銷，致目前已經非常稀少罕見。

「虹彩叩頭蟲」幼蟲生活於朽木中，為肉食性，會捕食其他木頭中的昆蟲，如鍬形蟲、金龜等幼蟲，成蟲後則為雜食性，以吸食樹液較多，偶爾也會捕食蛾類等小型昆蟲。胡發韜表示，每年6至8月，在武陵農場可一睹「虹彩叩頭蟲」美麗的神采與芳顏，呼籲客若在農場發現「虹彩叩頭蟲」，可靜靜觀察及拍照，切勿干擾、捕捉收集，以免觸犯國家公園法與保育法而遭重罰。

胡發韜說，目前正值大暑酷熱，山下溫度動輒高達35度，甚至39度，武陵農場位於海拔兩千公尺左右，氣溫涼爽怡人，空氣新鮮富含芬多精和負離子，且具有豐富多元的自然資源，適合放暑假的學子上山旅遊兼做自然觀察與科普教室，更是全家大小同遊，增進家人情感的好所在。

「虹彩叩頭蟲」有「森林中活寶石」稱號，十分少見。（武陵農場提供）

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