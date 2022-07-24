大甲曳引車撞小客車 2人噴飛送醫不治

小客車被撞後掉落田間，駕駛及乘客則被拋飛出掉落在後方10餘公尺的水溝。（記者歐素美翻攝）

2022/07/24 18:50

〔記者歐素美／台中報導〕蔡男子駕駛曳引車於本月21日上午8點多，行經台中市大甲區南北二路由南往北直行，結果在東西四路與游男駕駛的小客車相撞，游男與乘客林男當場噴飛，掉落10餘公尺旁的水溝，兩人經送往大甲光田急救，因顱內及身體大量內出血皆不治死亡，警方表示，曳引車駕駛未酒駕，小客車駕駛因溶血反應無法檢測，將於刑事相驗時，建請檢察官抽取眼球液檢驗酒測值，初步研判大車未禮讓小車，而小客車未注意車前狀況才釀禍。

這起死亡車禍發生在本月21日上午8點40分左右，蔡男（32歲）駕駛曳引車，沿大甲區南北二路南往北直行，結果在東西四路口撞上，駕駛小客車沿東西四路東往西直行的游男（55歲），游男及車上乘客林男（43歲）疑未繫安全帶，當場被拋出車外，掉落10餘公尺外的路邊水溝，小客車也因巨大撞擊力而掉落一旁農田，小客車左側車頭及車身毀損。

曳引車駕駛蔡男僅手腳輕微受傷，小客車上的游男及林男則重傷，經送往大甲光田醫急救，因顱內及身體大量內出血，當天上午10點即雙雙宣告不治。

警方初步調查，曳引車駕駛蔡男及小客車乘客測值皆為零，但小客車駕駛游男因因溶血反應無法檢測，將於刑事相驗時，建請檢察官抽取眼球液檢驗酒測值，警方初步研判，因路口未有紅綠燈，可能兩車行駛速度都很快，加上曳引車未依規定讓車，小客車則未注意車前狀況，才造成兩車相撞，致小客車上的駕駛及乘客傷重死亡。

大甲區南北二路（右）與東西四路（左）路口，21日發生2人死亡車禍。（記者歐素美翻攝）

申肇事的曳引車僅車頭路為毀損，駕駛手腳輕傷。（記者歐素美翻攝）

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