「谷關七雄」唐麻丹山連2意外！ 女登山客迷路、腳踝受傷獲救

王姓女子獨攀唐麻丹山迷路向119求救，消防人員趕緊上山將她帶下山。（記者歐素美翻攝）

2022/07/24 18:29

〔記者歐素美／台中報導〕民眾假日攀登台中市和平區「谷關七雄」唐麻丹山，今天一連發生2起女登山客迷路及受傷事件！49歲王姓女登山客獨攀迷路，搜救人員搜救途中，又接獲另一名53歲姓女子腳踝受傷，緊急兵分二路趕往救援，在下午約2點左右，陸續將2女平安帶回登山口。

台中市消防局表示，今天上午10時54分接獲民眾報案，王姓女子（49歲）在和平區唐麻丹山登山步道裡冷線3.5K，三叉路往唐麻丹山三角點方向迷途，請求救援。

消防局隨即派遣谷關分隊、和平分隊、台中市山難搜救協會、山難救護義消、林管處麗陽工作站等共7人，由谷關消防分隊小隊長陳奕瑞帶隊，搜救人員於12時43分接觸迷途者，幸王女意識清楚未受傷，趕緊引導她往登山口方向下撤。

不料，搜救人員下山途中，在下午1時25分又接獲指示，顏姓女子（53歲）和丈夫一起攀登唐麻丹山，結果在步道裡冷線3.5K處，右腳踝不慎受傷，搜救人員於是兵分二路，一路護送王女下山，一路返回尋找顏女，經包紮固定傷口後，以揹負方式將顏女帶下山，由家屬載走，自行就醫。

消防局表示，迷路的王姓女子在步道上等待救援，消防人員找到她時，她開心直說「終於獲救了，你們是我的恩人，不然在山上迷路不知怎麼辦」。

搜救人員將受傷的顏女揹下山。（記者歐素美翻攝）

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