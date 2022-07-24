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    阿伯罵警「你他媽的、屌什麼屌」 法官認「非抽象謾罵」判無罪

    伍男數次向當時正在執勤的女警反應違停問題，因不滿女警要他自行向市府反映，脫口「你他媽的、屌什麼屌」辱罵，被依妨害公務送辦，台中地院法官審理後認為，用詞雖不雅，但非抽象謾罵，判無罪。（資料照）

    伍男數次向當時正在執勤的女警反應違停問題，因不滿女警要他自行向市府反映，脫口「你他媽的、屌什麼屌」辱罵，被依妨害公務送辦，台中地院法官審理後認為，用詞雖不雅，但非抽象謾罵，判無罪。（資料照）

    2022/07/24 17:23

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市6旬伍姓阿伯在台中車站等妻子接送時，見車站載客區違停等問題，數次向當時正在執勤的女警反應，因不滿女警要他自行向市府反映，脫口「你他媽的、屌什麼屌」辱罵，被依妨害公務送辦，台中地院法官審理後認為，用詞雖不雅，但非抽象謾罵，判無罪。

    法官認為，伍男用詞雖然不文雅、不高尚，也失莊重，但考慮到出身眷村，言詞粗鄙是為表達憤怒，且並非對毫無根據之事，抽象謾罵，而是凸顯女警態度，雖然引起女警不悅、受辱，但仍難據此認定有妨害公務意圖，另上述用語，也是台灣民眾表達內心憤懣、發洩負面情緒慣用詞語，用以作為日常生活對話中發語詞或口頭禪，時有所聞，未必都是貶低他人人格用語，因此判他無罪。

    判決指出，前年7月21日下午5時許，伍男在東區復興路、立德街路口等候妻子接送時，見該處鄰近台中車站，卻有道路標示不清、載客區周邊畫設紅線的問題，數次向當時在該處服勤的女警反映，不過女警卻要他自行向交通局反映，伍因此回嗆「你要反應，你拿國家的錢」、「看到這麼多老百姓違停，你應該反應」。

    對話期間，伍又不滿女警態度敷衍氣得直說「你他媽的」、「你屌什麼屌」，女警認他嫌妨害公務，通知同事到場後，依妨害公務罪送辦。

    法官勘驗現場錄影譯文後發現，伍男用詞不雅，起因是台中車站標線設置、畫設不佳，要求女警應主動向上反映，卻遭女警以無權限、自行反映等理由再三回絕，才會造成伍男認為女警支領薪俸，卻對建議搪塞敷衍、口氣不悅，引起糾紛。

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