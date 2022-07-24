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    中市購物節徵求「創意提案」 議員︰市府不用腦也不用心

    中市購物節向民眾徵求「創意提案」，遭民進黨市議員周永鴻批不用腦也不用心（記者蘇金鳳攝）

    中市購物節向民眾徵求「創意提案」，遭民進黨市議員周永鴻批不用腦也不用心（記者蘇金鳳攝）

    2022/07/24 16:18

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長盧秀燕昨天針對台中購物節，向民眾徵求「創意提案」，對此，民進黨市議員周永鴻批評盧市府不用腦也不用心，知道購物節成效極低還在自欺欺人。

    經濟發展局表示，台中購物節已創造出品牌、口碑，自2019年首次舉辦以來，每年買氣呈翻倍成長，去年登錄消費總金額更突破291億元、累積發票登錄達3295萬張、活動APP累積下載次數109萬次、活動聲量逾9.1萬筆，活動期間中央振興券台中兌領金額約80億元。

    此外，根據中華經濟研究院研究報告指出，2021年台中購物節帶動全國總體經濟產值效果約550億元、GDP創造效果平均為303.13億元、就業支持及創造效果平均為21,970人次/年，買氣創六都第一。

    台中市將在11月舉行第4屆購物節，市長盧秀燕昨天召開記者會，宣布要向跟民眾徵求「創意提案」，總獎金110萬元，徵件提案前10名每名將獲得10萬元台中購物金，首獎再加碼10萬元，還邀藝人林美秀當代言人。

    民進黨市議員周永鴻質疑，如果購物節真的如市府宣稱有龐大效益，為何還需要另外花公帑徵求市民提案改善購物節？他過去就多次指出購物節成效膨風灌水，市府也心知肚明。

    周永鴻要求盧市府不要再催眠自己欺騙市民，應該停辦購物節將預算花在刀口上照顧市民才是正解。

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