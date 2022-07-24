盧秀燕腳痛後首次公開對外行程 贈匾豐原武德宮

台中市長盧秀燕代表贈送「澤厚民豐」匾額給豐原武德宮，肯家廟方長期照顧弱勢，對社會的貢獻。（記者歐素美攝）

2022/07/24 15:02

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長盧秀燕日前跌倒腳不慎受傷，經小手術後，今天首次公開對外行程，就是到豐原武德宮該廟中元普度開香，並贈送「澤厚民豐」匾額，肯定該廟長期對社會的貢獻及照顧弱勢民眾，盧秀燕表示，後疫情時代，台中市最重要的就是拚經濟，希望台中市經濟好，讓市民過好日子；現場則高喊「市長高票當選」。

市長盧秀燕今天下午到豐原武德宮參拜，她表示，這兩天因腳痛都在市府上班，今天是腳痛經小手術後第一個公開對外的行程，獻給武德宮，一方面武德宮是地方信仰中心，供奉五路財神，現在疫情比較緩和，台中最重要的就是拚經濟，讓市民好生活，所以專程來參拜，希望在後疫情時代，地方平安，台中市經濟好，市民過好日子；二是武德宮成立以來成立慈善會，長期配合市府幫助弱勢，長期以來做很多好事情，所以代表市府贈匾，肯定表揚武德宮對社會的貢獻及照顧民眾；三是下週農曆7月開始，宮廟都會普度，今天來開香，希望台中地方都能平安、四季無災，市民都健康快樂。

盧秀燕笑說，相信五路財神看在其誠意，也會讓她的腳早日康復，比較不痛。她代表台中市政府來贈匾，感謝武德宮長年以來從事社會服務，救濟貧苦，成為地方信仰中心，贈匾「澤厚民豐」 ，表示他們的恩潭很厚，地方民眾就會安定好生活，也希望台中市境內澤厚民豐，台中拼經濟，所有的市民都好生活。

武德宮主委陳建福表示，該廟一年365天免費發放白米給低收入戶，10多年來並長期慰問關懷孤兒院，每次捐款皆3、40萬元，市府特別贈匾肯定，希望將台中市宗教的慈善及愛傳播出去。

台中市長盧秀燕到豐原武德宮參拜，並為廟方的中元普度開香。（記者歐素美攝）

豐原武德宮辦理普度，並於24日開香。（記者歐素美攝）

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