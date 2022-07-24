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    假日市場掃街人氣旺 蔡其昌：用雙腳走遍台中談願景

    蔡其昌今上午到西屯市場掃街拜票。（記者許國楨攝）

    蔡其昌今上午到西屯市場掃街拜票。（記者許國楨攝）

    2022/07/24 13:56

    〔記者許國楨／台中報導〕立法院副院長、台中市長參選人蔡其昌繼舉辦團結勝選記者會後，今（24）日繼續走訪市場拜票行程，與立委及議員到西屯市場拜訪攤商，沿途受到許多民眾及商家熱烈歡迎，紛紛高喊凍蒜及合照留影，也有攤商熱情贈送代表「好彩頭」的菜頭，祝福蔡其昌年底順利當選。

    蔡其昌與立委張廖萬堅、市議員林祈烽、議員陳淑華在西屯市場自治會會長王正源陪同下，今天上午到西屯市場掃街拜票，沿途停駐各攤位前與攤商問候寒喧時，也受到不少民眾及「鐵粉」熱情歡迎，紛拿出手機要求合影，而蔡也是來者不拒，親切的一起合照並齊聲高喊凍蒜，人氣相當旺。

    立委張廖萬堅說，此次陪同蔡其昌前往西屯市場拜訪攤商及市民朋友的反應都很熱情，以過去自己掃街經驗來說，能看出蔡其昌在市區也同樣擁有高支持度，相信未來一定會成功逆轉勝，翻轉盧市府執政下停滯的台中！

    蔡其昌則表示，先前獲得民進黨徵召時就說過將會用最誠懇的方式，用雙腳走遍台中每一個村里，親自跟每一位選民表達對城市的願景以及讓台中未來能夠大發展、大建設的理念，未來仍然會持續一步一腳印的走訪各地，也要感謝市場攤商及市民們給予他的支持與加油。

    蔡其昌今上午到西屯市場掃街拜票。（記者許國楨攝）

    蔡其昌今上午到西屯市場掃街拜票。（記者許國楨攝）

    民眾紛紛高喊凍蒜及合照留影。（記者許國楨攝）

    民眾紛紛高喊凍蒜及合照留影。（記者許國楨攝）

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