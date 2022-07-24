岳母喊「都捐出去了能不支持嗎」 蔡其昌笑：她是超級鐵粉

立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌（中）與立委張廖萬堅（左起）、議員張耀中、南屯市場自治會會長陳連炳、議員何文海今日上午到南屯市場拜訪攤商。（記者林旻臻攝）

2022/07/24 14:09

〔記者林旻臻／台中報導〕立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌與立委張廖萬堅、議員張耀中、何文海今日上午到南屯市場拜訪攤商，蔡其昌表示，將會一步一腳印拜訪選民，針對岳母說「（蔡其昌）都捐出去了能不支持嗎」，他笑回，岳母是超級鐵粉，回應本來就會比較誇張。

蔡其昌表示，將會用最誠懇的方式走遍台中每一個村里，向每一位選民拜票，表達未來如何讓台中大建設、大發展的理念，從2個月前獲得民進黨徵召後，他一步一腳印的走，盧市長是否也會如此，他並不曉得，會持續會按自己的步調前進。

媒體提到岳母表示「（蔡其昌）都捐出去了能不支持嗎」，這番言論是否有引起家庭革命？蔡其昌笑說，岳母是超級鐵粉，表達上本來就會比較誇張，岳母會說這句話是因為他與太太結婚那年正好當選立委，當時他有向太太交代，大部分時間會在外參與政治工作、服務選民，很少在家陪伴孩子。

蔡其昌接著說，太太是他一路以來最大的支柱，一個人照顧好家庭和3個孩子相當辛苦，讓他能無後顧之憂，非常感謝。另外，太太生性低調，但面對公眾人物的孩子，支持者有時會過於關心，反對者可能會有言語上的攻擊，站在保護孩子的立場，她與孩子鮮少在公開場合出席。

立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌今日到南屯市場拜訪攤商。（記者林旻臻攝）

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