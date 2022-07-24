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    台中市優質葡萄評鑑結果揭曉 李明浚勇奪巨峰葡萄達人

    台中市優質葡萄評鑑結果揭曉，由新社區李明浚勇奪第一名，成為今年度的巨峰葡萄達人。（農業局提供）

    台中市優質葡萄評鑑結果揭曉，由新社區李明浚勇奪第一名，成為今年度的巨峰葡萄達人。（農業局提供）

    2022/07/24 11:12

    〔記者歐素美／台中報導〕「台中市優質葡萄評鑑」結果出爐！評審透過葡萄果品外觀、穗重及粒重、脫粒、著色、糖度、酸度、糖酸比、風味及肉質等項目進行評分，結果由新社區李明浚勇奪第一名，成為今年度的巨峰葡萄達人。

    農業局表示，這次評鑑共有60組農友報名參賽，經評審仔細品嘗評分後，第一名為新社區李明浚，第二名2位為新社區徐子忠及邱細春，第三名為新社區鄧秀雄、后里區王坤達及新社區陳德煥，佳作4位分別為新社區鄧筑云、林沅瑲、張賴銘及鍾松育。第一名可獲得獎牌及獎金12,000元，第二名有獎牌及獎金8,000元，第三名有獎牌及獎金5,000元，佳作有獎牌及獎金3,000元。

    農業局指出，葡萄可區分為直接食用的鮮食葡萄及釀酒用的釀酒葡萄兩種，屬於溫帶落葉果樹，較能適應台灣中部的氣候，適合種植在台灣的中部地區；目前台灣種植的鮮食葡萄有巨峰、蜜紅、高墨及春峰等品種，其中以巨峰葡萄為台灣最主要的品種，全台種植面積計2,328公頃，年產量6萬6,462公噸，且多採用一年兩收的生產模式，巨峰葡萄屬歐美雜交四倍體品種，成熟果實果皮呈紫黑色，具有果粒大、糖度高、酸度低、轉色佳及果粉多等優良特性。

    農業局表示，台中市巨峰葡萄的種植面積計408公頃，年產量1萬1,217公噸，主要種植在新社、東勢、石岡及外埔等地區，因位處中央山脈西麓，有大甲溪及大安溪滋養土地，再加上山城地區日夜溫差大，更有利於果實內糖分的累積，並促進果實著色，配合農友的用心種植，所生產出來的葡萄果實大、易剝皮、皮薄味美且香氣獨特，7月起正值巨峰葡萄的盛產期，是品嘗的最佳時機。

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