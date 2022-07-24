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    林汝洲、林孟令是否參選 國民黨台中市主委：勸進中

    國民黨市議員林汝洲說本週三或週四公布是否繼續參選（記者蘇金鳳攝）

    國民黨市議員林汝洲說本週三或週四公布是否繼續參選（記者蘇金鳳攝）

    2022/07/24 10:51

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年的市議員選舉將8月29至9月2日登記，11月26日投開票，國民黨台中市第3選區烏日大肚龍井2位現任市議員林汝洲、林孟令是否參選?外界臆測紛紛，林汝洲表示本週三或週四就會宣布，林孟令則表示，8月中旬宣佈，市黨部主委顏文正表示，全力勸說，至於兩人若同意繼續以國民黨名義參選，就會用報准或徵召方式讓兩人代表國民黨參選。

    台中市第3選區應選5名，國民黨現任市議員為吳瓊華、林汝洲及林孟令3人，民進黨則是陳世凱、張家銨2人，而民進黨的陳世凱不選，改由助理曾威參選。

    但日前國民黨在公佈提名人選時，林汝洲及林孟令因兩人都沒有登記，引發各界揣測，傳出跟下一屆的正副議長選舉有關，但地方上也傳出，兩人是希望交棒給年輕人。

    林汝洲今天表示，一直在思考參選的問題，會在明天（25日）與幕僚開會，會在週三或者週四宣布。

    林孟令則表示，他在政壇中已算是「中古」了，他希望讓年輕人來選，若找不到年輕人，就由他再次參選，因為龍井不能沒有在地市議員。

    國民黨市黨部主委顏文正表示，正積極的勸說兩人，若兩人最後願意以國民黨名義參選，黨部會以其他方式來參選，可用報准或者是徵召。

    由於第３選區國民黨現任３席，等於是有當選３席的空間，因此雖然國民黨目前因兩林未登記只提名一席，但是不可能只提名１席，故而，若是二林未來仍願意參選或者是改由年輕人參選，雖過了國民黨的提名，國民黨會採報准，因此 未來第3選區國民黨將可能是提名1席，報准2席。

    國民黨市議員林孟令說八月中前會宣布是否參選（記者蘇金鳳攝）

    國民黨市議員林孟令說八月中前會宣布是否參選（記者蘇金鳳攝）

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