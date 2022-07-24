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    台中夜店現人潮警「封閉式路檢」 4條通男插翅難飛

    警方在夜店週遭路口實施「封閉式路檢」。（警方提供）

    警方在夜店週遭路口實施「封閉式路檢」。（警方提供）

    2022/07/24 10:07

    〔記者許國楨／台中報導〕疫情趨緩且值暑假期間，多家知名夜店林立的南屯區也湧現人潮，卻不時發生酒客荒腔走板脫序情事，轄區分局前天凌晨執行「夜店封閉式路檢專案」，在週遭路口布署路檢警力，4小時查獲3名無照駕駛，以及一名身背4條通緝的男子，全部依規開罰及依法解送，展現防疫期間維護治安的決心。

    國內疫情趨緩，民眾疫苗接種率提升，加上暑假期間，各夜店及娛樂場所人潮熱絡，尤其是台中市南屯區有18TC、Super House、Myth等多家知名夜店，加上先前曾發生酒客叫囂險些引發衝突的脫序行為，第四分局當天凌晨開始，在

    大觀路、大富街及大墩11街、大川街等夜店周圍路口布署路檢點，執行「夜店封閉式路檢專案」。

    在路檢的四個小時期間，一名20多歲的陳姓男子，神色慌張的準備進入大觀路上夜店，眼尖員警直覺有異盤查，赫然發現他目前因涉及詐欺、妨害自由等罪，被台中、南投地院及彰化、台中地檢發布通緝，身背4條通的陳男當場被依法上銬逮捕帶回偵辦。

    陳男一臉懊惱說，原本不想出門，但禁不住朋友邀約前往，沒想到遇警方如此的路檢方式被查獲，運氣真的很背，警方則在訊後將他依法解送歸案；另警方同時也查獲3名男子無照駕駛當場禁駛，並依照違反道路交通管理處罰條例告發，以維用路人安全。

    四分局表示，將持續針對夜店、酒店及KTV等治安疑慮場所，規劃掃蕩臨檢勤務，並在周邊路段同步執行封閉式路檢盤查，採取高頻率、高強度的擴大臨檢作為，全面掃除犯罪因子，展現警察貫徹打擊犯罪之決心。

    警方在夜店週遭路口實施「封閉式路檢」。（警方提供）

    警方在夜店週遭路口實施「封閉式路檢」。（警方提供）

    身背4條通的陳男被解送歸案。（警方提供）

    身背4條通的陳男被解送歸案。（警方提供）

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