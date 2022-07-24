中元普度金紙集中煉化 中市環保局：改買米或捐錢助弱更好

中元普度將至，中市環保局請民眾可集中煉化處理 。（環保局提供）

2022/07/24 09:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕本週五將進入農曆７月，中元節將至，加上疫情趨緩，今天普度祭拜「好兄弟」將會比去年更為熱鬧，中市環保局呼籲民眾將紙錢集中，並交由各區清潔隊收運至具有完善空污防制的設備集中煉化處理 ，或選擇「以功代金」，將購買金紙的費用，透過四大超商系統轉化為愛心幫助需要的弱勢族群，以達減碳效果。

環保局表示，台中市政府從2002年起推動「紙錢集中燒」政策，鼓勵民眾將紙錢交給各區清潔隊免費收運至設有空污防制的設備集中煉化處理 。

由於民眾對紙錢集中燒有疑慮，為尊重民間信仰虔誠之意，環保局每年定期邀請專業法師辦理平安祈福淨爐儀式，讓民眾安心將紙錢集中後交給清潔隊集中煉化處理。

統計自2006年至2021年，台中市紙錢集中收運量超過2萬公噸以上，連續六年皆為全國第一， 顯見市民對於環保祭祀已逐有概念。

環保局長陳宏益表示，紙錢載運服務全年無休，民眾可將紙錢集中交由清潔隊處理，也可採用「以米代金」或透過四大超商響應「以功代金」，省下燒紙錢的花費，幫助台中市貧困學童與弱勢團體，減少燒金紙，維護空氣品質，讓祭拜「好兄弟」的誠意不減，又能顧環保、展愛心。

環保局集中處理民眾中元節的紙錢前，會先進行淨爐祈福法會（環保局提供）

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