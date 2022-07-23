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    男不繳通話費瞎掰身分被盜用 警找出24年前資料神打臉

    台中地院依誣告罪輕判林男拘役20日。（資料照）

    台中地院依誣告罪輕判林男拘役20日。（資料照）

    2022/07/23 23:50

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓男子24年前還未成年時，偷拿媽媽證件申辦3個手機門號，去年底收到3萬4000多元通話費催繳單，他跑到警察局報案，瞎掰身分被盜用，警察調出他當年填寫的申請書、監護人同意書打臉。台中地院法官依誣告罪判處林男拘役20日，可易科罰金2萬元。

    判決書指出，現年41歲林男高中肄業，目前無業，有毒品、竊盜、公共危險等前科。他17歲時拿媽媽身分證與印章，跑到2家通信公司申辦3個門號，其中2個還辦理「驚喜5510購機專案」，拿到2支NOKIA 5510手機。

    3個門號都登記林男名下，時隔20多年，林男去年底收到3萬4000餘元催繳單，他卻向警方報案，瞎掰少年時身分被盜用，這3個門號不是他申辦，希望警方開證明給他，讓他拿去向業者主張免繳，台中市警局三分局偵查隊發現全是謊言。

    神奇的是，警方找到他當年盜用母親身分證、印章所填寫的申請書、「驚喜5510合約書」、監護人同意書。員警查證時，林母驚訝地說，她的身分證與印章沒遺失、沒失竊，也沒有申辦這3個門號，警方據此反問林男，他才悻悻然說，門號確實是他申請，但時間太久忘記了。

    台中地院審理時，林男坦承犯行，法官給他減刑，依未指定犯人誣告罪輕判拘役20日，可易科罰金2萬元與上訴，至於偽造文書罪，已超過20年追訴權時效，檢方不起訴。

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