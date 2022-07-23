台中大里模範父親表揚 獻花感謝「超人爸爸」

大里區公所今天舉行模範父親表揚，表揚40位勞苦功高，長年為家庭付出的父親。（記者陳建志攝）

2022/07/23 20:40

〔記者陳建志／台中報導〕父親節將至，台中大里區公所今天舉行父親節表揚大會，副市長黃國榮特別到場表揚並恭喜全區40位默默為家庭付出的模範父親，稱讚每個人在子女的心中都是「超人爸爸」，並和大里區長鄭正忠向每位父親獻上「向日葵花束」，象徵他們就像太陽般照亮全家，溫暖守護著家人，用感恩與祝福的心，謝謝他們的付出與奉獻。現場還邀請高齡90歲，身體還很硬朗的大元里林坤盛上台接受家人、來賓的祝福，他年輕就務農，經常種菜分享給左鄰右舍，直到80歲脊椎手術才休息，很開心度過不一樣的父親節。

大里區公所今天表揚模範父親，除副市長黃國榮和大里區長鄭正忠外，立委何欣純、市議員李天生、蘇柏興、林碧秀、張滄沂、林德宇、段緯宇等人，以及各里的里長也都到場向獲獎的父親獻上祝福。

表揚活動一開始，由黃國榮副市長和大里區長鄭正忠，向在場每位受獎人獻上「向日葵花束」，象徵父親猶如太陽般溫暖守護著家人，接著每位受獎人一一上台接受表揚，家人也都陪同一起拍照，向心目中的「超人爸爸」獻上擁抱。

大里區長鄭正忠表示，大里區模範父親個個都是深獲鄰里讚揚的地方表率，除個人事蹟是眾人典範外，其教養的子女更有擔任老師、公職人員、軍警甚至自行創業等各行各業，對國防、教育、工商、農業等及社會公益皆有優良貢獻，對家庭與社會付出的精神值得學習與效法，也期許透過表揚活動，將他們為了家庭無怨無悔付出的事蹟做為後進學習的最佳典範。

現場還邀請今年獲獎父親中年紀最大，高齡90歲的大元里林坤盛上台接受大家祝福，大里公所社會課表示，他一輩子務農，早年生活艱苦，常向雜貨店記帳賒欠，苦盡甘來後，自己種菜常會分享給左鄰右舍，為了不麻煩晚輩家人，凡事親力親為把自己的生活過得很自在，現在子孫4代同堂家庭和樂融融。

大里區公所今天舉行模範父親表揚，高齡90歲的大元里林坤盛（中）獲表揚。（記者陳建志攝）

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