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    林佳龍十年磨一劍當選台中市長 蔡其昌：我蹲點53年了

    蔡其昌說，他已蹲點台中53年，期盼能當上台中市長，進一步服務鄉親。（記者張軒哲攝）

    蔡其昌說，他已蹲點台中53年，期盼能當上台中市長，進一步服務鄉親。（記者張軒哲攝）

    2022/07/23 20:52

    〔記者張軒哲／台中報導〕立法院副院長、台中市長候選人蔡其昌今天在故鄉清水舉辦《日日台中款》新書發表會，他說，林佳龍十年磨一劍當選台中市長，他是土生土長台中人，在台中蹲點53年，「鐵杵快磨成繡花針」。他做5任立委，討到預算未必能完成建設，要翻轉海線很困難，他向現場數百名鄉親說，「這次乾脆自己來做市長，好不好！」

    立委林靜儀也到場力挺蔡其昌，她說，《日日台中款》這本書講的是人與人的故事，也是蔡其昌對台中的愛，也因為對城市的愛，所以會去思考怎麼樣可以讓台中更好、更有光榮感，相信未來可以跟蔡其昌一起創造更幸福的「台中款」。

    文史工作者吳長琨說，從蔡其昌擔任民政局長開始就互相認識，這本書中看到許多當年共同努力的事情，包含高美濕地的保育、大楊油庫的保存再造，許許多多文化的保留跟推動，看到這本書的發表非常感動。

    台中教育大學教授林茂賢說，《日日台中款》這本書就是蔡其昌對自己家鄉的報告，透過這本書介紹他的故鄉給大家，有很多好吃好玩的地方在其中，讓大家看完後都能成為一個「正港」的台中人。

    蔡其昌笑稱，他已經在清水住了53年。他細數自己長期以來爭取的建設，包含與年輕人共同打造海灣繪本館，成為孩子們的夢想空間；將學校老舊校舍跟PU跑道，一間一間的改善整建，爭取班班有冷氣，讓孩子們有更好的教育環境；協助解決自來水普及率的問題，普及率提升超過47％；爭取三井購物中心來海線投資。

    蔡其昌最後說，自己跟台中這塊土地的感情，從小在台中海線成長，結果一直到大學、研究所，甚至到當兵、工作，都不曾離開過台中，《日日台中款》這本書介紹的，就他53年來的人生經歷，以及台中的美食、美景，希望跟所有朋友分享。

    蔡其昌（前排左5）在清水舉行新書發表會，海線鄉親捧場。（記者張軒哲攝）

    蔡其昌（前排左5）在清水舉行新書發表會，海線鄉親捧場。（記者張軒哲攝）

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