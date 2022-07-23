中市擴增「幼幼班」 2至4歲育兒津貼8/1起再加碼

今年8月公幼將新增36班「幼幼班」，私幼也將增班，預計4個學年度可增逾200班。（記者蔡淑媛翻攝）

2022/07/23 20:36

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市公幼倍增計畫達成率超標，也加速設置招收2至3歲幼兒的「幼幼班」今年8月份111學年度也將增班，預計4個學年度可增加逾200班，另外2至4歲育兒津貼8月1日起加碼，就讀私立幼兒園或家長自己帶，依幼兒胎次每月加碼1500至2500元不等，家長育兒負擔再減輕。

教育局長楊振昇表示，市長盧秀燕上任後至111學年度公幼增加了214班，公幼倍增政策達成率119%，幼兒園收3歲以上的幼兒，但2至3歲幼兒上的「幼幼班」仍供不應求，2018年公共化幼兒園幼幼班僅6班，收72人，今年8月份111學年度公幼的幼幼班將增加到79班，合計可招生1189位的2至3歲幼兒。

楊局長說，今年8月公幼將新增36班「幼幼班」，私幼也將增班，預計4個學年度可增逾200班，並持續盤點資源與餘裕空間加速設置幼幼班，鼓勵私幼招收2歲幼兒。

8月1日起育兒負擔可減輕，2至4歲幼兒育兒津貼再加碼，就讀私立幼兒園或者家長自己帶，依幼兒胎次每月加碼1500至2500元不等，第一胎家長可領5000元、第二胎6000元、第三胎7000元，約6萬5773名幼兒家長受益，另外幼兒就學費用也降低，8月1日起幼兒就讀公立幼兒園、非營利幼兒園及準公共幼兒園，每月費用全部調降500元。

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