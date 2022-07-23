綠營被批盧秀燕腳沒關心 盧秀燕現身這樣說...

盧秀燕腳傷後現身台中市購物節熱身活動，坐著主持發言。（記者蔡淑媛攝）

2022/07/23 17:19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市長盧秀燕日前跑行程時不小心跌倒，近日右腳腫脹，20日在臉書發文指就醫檢查是血管破裂形成血塊阻塞，請假2天，今天首度為購物節熱身活動現身宣傳，坐著主持活動，對於媒體提問綠營被批評沒在臉書留言關心，不厚道，她回應，聚焦在購物節，「不要歪樓，不要過度擔心！」對所有關心都表示感謝。

對於民進黨市議員陳世凱臉書發文指「盧秀燕團隊發新聞批評民進黨都沒來臉書留言關心市長」盧秀燕今天被受訪被問及綠營都來關時回應，聚焦在購物節，不要歪樓，腳傷不是太大問題，休養幾天就會好轉，不要過度擔心，對所有關心都表示感謝。

盧秀燕也說，昨天有回來市府上班大約8小時，開了5、6個會，昨晚腳有再腫起來，醫生視訊指導應該把腳抬高、補充一些藥物等，因此今早有舒服點，目前腳還有點腫，過程會起起伏伏好幾天，不是太嚴重的問題，請大家不用過度擔心。

她也說，對於昨天市府辦公，醫生其實昨天已不太高興，他本來希望她能休到禮拜天，但因為事情非常多，市政工作無法停下來，還有很多東西已經答應人家，說到要做到，有些事情無法因為她而改期，醫生也叮嚀不是完全不動，而是不要過度走動，讓微血管轉好一點。秘書同仁也會斟酌她的行程，有的行程早已答應人家或無法改期，因此盡量配合。

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