綠批盧秀燕腳傷市府還發新聞稿 中市新聞局回應了

市議員陳世凱臉書發文指稱台中市府拿盧秀燕腳傷做政治操作。（擷取自陳世凱臉書）

2022/07/23 15:12

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市長盧秀燕近日腳傷腫大，臉書湧入關心的留言，卻不見民進黨人士留言關切。綠營市議員陳世凱發文「盧市長腳受傷之後，你們還要自己發新聞稿給媒體」；台中市新聞局長鄭照新坦言，「不要侮辱媒體前線觀察時事的觀點自主性」。

有網路媒體報導盧秀燕腳傷，卻沒有綠營民代留言關心。陳世凱在臉書貼文指出「我真心希望盧秀燕市長可以約束一下您團隊這種過度政治操作的行為。有必要連這種事都要拿來政治操作嗎？盧市長腳受傷之後，你們還要自己發新聞稿給媒體，指稱「民進黨的都沒來臉書關心我！」盧市長您的腳受傷，我們都衷心祝福您早日康復，但並不一定要在臉書留言表態才是真的關心，這樣操作媒體的行為，真的大可不必。

立法院副院長蔡其昌今日在清水參加個人新書發表會，對此受訪指出，之前不知道盧市長腳受傷，現在祝福盧市長身體早日康復，健康才是本錢。蔡其昌說，將盧市長受傷操作成政治議題，他不知道是甚麼心態，他每天都很忙碌，不會特別關心國民黨、民進黨誰身體狀況不舒服，但他若知道了就會關心對方，祝福早日康復。

鄭照新表示，發言應謹慎，不要侮辱媒體前線觀察時事的觀點自主性。盧市長也已經回到工作崗位上，各界關心市長都感謝，沒有分別心。

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