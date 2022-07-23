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    首頁　>　臺中市

    蔡其昌批台中購物節成效差 市府新聞局反譏

    2022/07/23 13:40

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中購物節今年將邁入第4年，市長盧秀燕今天為購物節活動展開熱身，宣佈邀請全民為購物節創意提案徵選活動起跑，蔡其昌今批評購物節成效不彰應檢討，新聞局長鄭照新則反譏「蔡副院長可能去年、前年沒有參與過，歡迎他今年來參與」，強調購物節創造數字（經濟成效）是六都第一。

    鄭照新表示，台中購物節品牌、口碑，創造數字（經濟成效）是六都第一，蔡副可能去年、前年沒有參與過，歡迎他今年來參與，一起來努力，為台中拚購物，非常歡迎他。

    鄭照新也說，疫情緩降，台中購物節在今年暑假熱身，希望愈多好朋友知道台中購物節的訊息，市府也預計在今年底11、12月舉行，確切活動日期會再向市民正式宣布。

    今年舉行邀請全民提案活動，是否意味活動已經疲乏，鄭照新表示，購物節有延續性，成為良善品牌會繼續下去，去年代言人請藝人謝金燕，今年請林美秀，而林美秀在審計新村開餃子店，代表也是看好台中經濟潛力。

    台中市府也統計，台中購物節第1屆至第3屆累積登錄金額高達400億元，其中去年登錄金額突破291億元佳績，活動聲量都為六都第一，另外，活動APP累積下載109萬次，活動聲量9.1萬筆，成績名列前茅。

    市府也說，今年第4屆台中購物節將延續活動指標，串聯台中店家一同加入購物節，推出全方位的優惠促銷，且市府今年將研擬抽現金方案，刺激消費，如天天抽、週週抽、月月抽及加碼專屬抽；另因疫情持續延燒期間與程度不明，市府為照顧疫情受創下的在地商家、小商小販及餐飲旅宿業者，將特別規劃現金加碼抽，希糞有效刺激經濟、促進全方位產業消費。

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