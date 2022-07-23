失業男臉書直播嗆「槍擊市長」 盧秀燕：希望他感受身邊的愛

台中市長盧秀燕寫刑事陳報狀給檢方，她不追究羅男刑責，「只希望羅先生擁有平安健康，感受身邊的愛與溫暖」。（記者張瑞楨攝）

2022/07/23 11:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市23歲無業羅姓男子，因生活不如意，又有情緒不穩定等困擾，本月12日在臉書直播嗆聲「拿槍開盧市長（盧秀燕）」，中市警局刑事警察大隊很快在5小時內逮捕他，依恐嚇危害人身安全罪嫌法辦，不過，台中市長盧秀燕原諒羅男，她還寫一份刑事陳報狀，不追究羅男刑責，「只希望羅先生擁有平安健康，感受身邊的愛與溫暖」。

中市警局刑大調查，羅男失業一段時間，想法愈來愈激烈，情緒也愈來愈不穩定，本月12日於擁有一千多名網友的臉書社團直播「我要拿槍開盧市長（盧秀燕）」（指自己要持槍射擊市長盧秀燕），立即被受驚的網友通報，當時剛發生前日本首相安倍晉三槍擊案，但尚未發生南投縣草屯4死1重傷的駭人命案，中市警方積極偵辦，於5小時後抓到他。

羅男告訴警方，他對台灣社會現況不滿，與網友直播聊天時，一時情緒激動，公開發表要「拿槍開（射擊）盧市長」的違法言論，心裡感到十分懊悔，警方在羅嫌住處搜查，並未發現可疑槍枝及其他犯案工具，依恐嚇罪移送台中地檢署偵辦，檢方認為他犯後態度良好，坦承犯行，沒有交保金就釋放。

市長盧秀燕則於此案告一段落後，撰寫刑事陳報狀給中檢，願意原諒羅男，她撰文指出，她得知羅男可能受疾病困擾，一時失慮而有不當言行，她體諒而不提告訴、不追究刑事責任，「只希望羅先生擁有平安健康，感受身邊的愛與溫暖」。

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