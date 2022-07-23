台中阿嬤駕車「恐怖鬼切」 撞貨車再擊落機車騎士

騎車騎士撞上小鴨而輕傷。（記者張瑞楨翻攝自WoWtchout）

2022/07/23 10:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市81歲林姓阿嬤，昨天（22日）中午駕駛俗稱「小鴨」的YARIS（豐田廠牌），行經中市西屯區福雅路段的慢車道，她卻不知何故，突然一個「鬼切」，從慢車道切至快車道，同方向大貨車司機嚇得猛踩煞車，還是將「小鴨」推撞到對向車道，導致陳姓機車騎士一頭撞上「小鴨」輕傷，阿嬤卻否認她切換車道，她說，「我就是直行啊！為什麼換車道？我不知道啊！」。

上述「恐怖鬼切」過程，被行車記錄器拍到，並引發網友的討論，畫面顯示，案發的西屯區福雅路，雙向各有快、慢車道，昨天中午將近12時，阿嬤駕駛「小鴨」行駛於慢車道，施姓大貨車司機行駛於快車道，兩車都是往西屯路方向行駛，年僅23歲的陳姓騎士，騎乘重機車於對向車道。

畫面顯示，駕駛「小鴨」的阿嬤，突然向左變換車道，行駛快車道的施姓司機，趕緊急踩煞車，兩車擦撞之後，阿嬤的「小鴨」，被大貨車「橫推」，衝到對向車道，導致騎士陳男撞上「小鴨」輕傷。

此案肇事原因疑為阿嬤變換車道不當，但她卻堅持說，當時自己是直行，警方出示現場照片與繪圖，她還是堅稱自己是直行，如果真的有切換車道，「我也不知道原因」，中市警局六分局交通分隊調查，貨車、「小鴨」與機車都受損，實際肇事原因送至交通大隊鑑定。

阿嬤的銀色小鴨，被貨車「橫推」至對向車道。（記者張瑞楨翻攝自WoWtchout）

駕駛小鴨的阿嬤，堅稱自己是直行，她否認變換車道。（記者張瑞楨翻攝）

阿嬤駕駛銀色的小鴨，突然從慢車道切換至快車道，被大貨車撞上。（記者張瑞楨翻攝自WoWtchout）

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