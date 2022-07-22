中彰投區銀髮人才資源中心成立 助55歲就業

中彰投區「銀髮人才資源中心」在台中市北區揭牌成立，將為中彰投五十五歲以上銀髮族再創職涯第二春。（記者蔡淑媛攝）

2022/07/22 20:42

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中彰投區「銀髮人才資源中心」在台中市北區揭牌成立，將提供中彰投55歲以上銀髮族客製化一對一的諮詢服務，除協助銀髮失業者與退休者再創職涯第二春，也希望讓在職者穩定就業，鼓勵長輩持續投入勞動市場法，今年預計服務2萬3000名中高齡與高齡者。

勞動部長許銘春表示，我國即將在2025年進入超高齡社會，勞動市場受少子化與高齡化的人口結構改變影響，未來25歲至44歲的勞動力人數持續下滑，45歲以上的勞動力人數持續攀升，造成核心勞動力年齡持續上升，中高齡及高齡者將成為未來勞動力市場的主力軍，善用退休銀髮長者再度加入職場，將是未來趨勢；立委莊競程也到場揭牌表示，希望提供就業媒合、諮詢及職場適應課程等活化銀髮人力資源。

為讓中高齡及高齡者能夠持續投入勞動市場，勞動部於2020年施行「中高齡及高齡者就業促進法」，幫助有就業意願的中高齡民眾，能夠繼續在職場上工作。

台中市是繼新北及高雄市成立銀髮人才資源中心後成立的第三處、也是中台灣的第一個銀髮人才資源中心。

中彰投分署劉邦棟分署長指出，將擴大提供55歲以上銀髮族專屬的人才資源服務，支持企業提供中高齡者及高齡者僱用機會，如透過企業輔導團針對人力資源彈性運用、職務再設計降低阻力、促進工作生活平衡等多方層面提供用人單位輔導協助，今年以來已輔導124家企業建構友善職場；未來也會開辦更多專業、專責及專屬的銀髮人才服務。

莊競程表示，台中市截至今年6月底，轄內55歲以上銀髮人口共有80萬8916人，其中，北屯區有8萬142人，人數居全市之冠，依序為西屯區6萬1924人、大里區5萬7781人、太平區5萬4386人、豐原區4萬9742人、北區4萬7786人。

莊競程指出，北區、北屯區55歲以上銀髮族共有12萬7928人，占台中市銀髮族15.8%，為協助失業與退休銀髮民眾再就業發揮所長，有效補足勞動力巿場需求，他關心長者就業職場，積極向中央爭取設置銀髮人才資源中心。

中彰投區銀髮人才資源中心在台中市北區揭牌成立。（記者蔡淑媛攝）

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