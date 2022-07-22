台中火車站前「停35」雜草比人高還有蛇出沒 民眾嚇到睡不著

議員鄭功進指出，台中火車站前「停35」淪為三不管地帶，雜草比人高還有蛇出沒。（圖：鄭功進提供）

2022/07/22 18:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中大智路打通即將屆滿兩周年，雖帶動車潮與人潮，但東南區市議員鄭功進，近日卻接獲居民陳情，復興路及大智路口的「停35」用地遲未開發雜草比人高，還有蛇出沒，有民眾被嚇到睡不著，淪三不管地帶；交通局指出，停35私人土地及國有土地空間，市府正積極辦理用地取得相關程序，未來將提供更多停車空間，滿足民眾停車需求。

鄭功進指出，大智路打通2年，雖車流、人潮增加，但在地居民屢有環境變髒亂怨言，垃圾及空氣汙染讓周邊居民苦不堪言，其中「停35」用地遲未開發，連帶整個車站專用區雜草叢生，更有長輩被不明野生蛇類嚇到3天睡不著，居民均抱怨該處淪為三不管地帶。

鄭功進更指出，市府斥資7.3億打通大智路，也成台中市長盧秀燕掛在嘴上的「招牌政績」，但在地居民只看到大車站轉運中心開闢進度遲緩，連原先規畫好的大平台天橋也被消失，發掘到的初代機關車庫遺構，從去年11月被文資處公告登錄到現在，毫無修復再利用的對外開放規劃，佛系管理的結果，就是周邊整體環境的「野草比人高」，萬一發生火災或野蛇傷人，誰能負責，促市府快上緊發條推動「停35」用地的整體開發及車站專用區的維護管理。

交通局指出，「停35」市有土地部份已開闢機車停車場，提供93席機車停車位供市民停放；另有私人土地及國有土地空間，市府正積極辦理用地取得相關程序，未來將提供更多停車空間，滿足民眾停車需求。

至於大台中轉運中心，交通局指出，市府規劃興闢地下三層立體停車場，地面層做轉運中心使用及二樓設置人工平台，已於6月28日辦理契約開工，預計2025年9月中旬前完工，提升周邊交通轉運功能並滿足停車需求。

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