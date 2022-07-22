台中大里19甲地下水疑似遭汙染 環局今採檢送驗

台中市議員參選人張芬郁邀請環保局等單位到現場採樣追查汙染水體的來源。（記者林旻臻攝）

2022/07/22 18:08

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市大里區19甲新仁路一段，有空地疑似遭不法業者以油灌車違法傾倒不明廢棄物，污染地下水源，造成水質變色異味。市議員參選人張芬郁邀集環保局、霧峰警分局等單位至現場採樣送檢，呼籲相關單位盡速確認水質安全，向追查不法業者追究法律責任。

當地居民向市議員參選人張芬郁陳情，新仁路一段工地空地油罐車頻繁進出，本以為是工程車進行工程，後來發現有挖了一個大洞後被不明的物質填滿，加上最近抽取地下水灌溉菜園時，發現抽出的地下水呈現黃竭色，懷疑是油灌車進出時趁機傾倒不明廢液，造成水質污染。

然而，環保局自7月初接獲通知，至現場採集土樣，並未採集受汙染水體，也無傳出後續檢驗結果出爐的消息，且並未透過公務系統警告附近居民，造成19甲鄉親在不知情下繼續誤用污染水。

張芬郁呼籲，市府應迅速公佈稽查結果，切勿吃案，還鄉親乾淨的地下水源。

環保局表示，今天是依檢舉來採集疑似受污染水體檢驗，在檢驗結果出爐前，呼籲居民暫不要使用地下水灌溉或使用。19甲派出所所長張妘涵也表示，已接獲環保局公文調閱監控錄影帶，將儘速追查不法業者追究法律責任。

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