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    政見發表少5分鐘？中二選區立委補選落選人 打選舉無效官司敗訴

    台灣股票黨獲選人張烱春，提起選舉無效官司被訴，圖為當時5名候選人與號次。（資料照）

    台灣股票黨獲選人張烱春，提起選舉無效官司被訴，圖為當時5名候選人與號次。（資料照）

    2022/07/22 17:09

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市立委第二選區補選，於今年1月投開票，5名候選人中，民進黨林靜儀勝選，不過，落選的台灣股票黨張烱春，卻以政見發表會（辯論會）中，每位候選人僅10分鐘發表意見，未達「公職人員選舉罷免法規定」的15分鐘為由，控告台中市選委會，聲明選舉無效，中市選委會答辯說，政見辯論會共3階段，發言總時間（含回應、總結）共計25分鐘，並未違法選罷法，台中地方法院今天下午判決張烱春敗訴。

    立委中二選區補選中，5名候選人，分別為民進黨林靜儀、國民黨顏寬恒、台灣股票黨張烱春、無黨籍林金連、無黨籍李昇翰，由民進黨的林靜儀勝選。

    落選的台灣股票黨張烱春，選後向台中地院民事庭提出選舉無效之訴，他主張，台中市選委會舉辦「辯論會」，而不是「政見會」（政見發表會），依據選舉罷免法第46條的規定，「公辦政見發表會中候選人發表政見時間，每場每人以不少於十五分鐘為原則」，此一「辯論會」，每位候選人發表政見的時間僅有10分鐘，違反選罷法而選舉無效。

    中市選委會答辯說，舉辦「辯論會」主因，是4位候選人勾選「辯論會」的「形式」，「辯論會」有3段過程，包含發表政見等10分鐘、答覆發問人提問10分鐘，總結5分鐘，總計發言時間25分鐘，符合選罷法規定，台中地院認同中市選委會上述答辯，判決張敗訴，可上訴。

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